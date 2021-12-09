Джейн Даунс взяла Дейв із притулку для тварин. Вона нічого не знала про його сліпоту та й чотирилапий себе поводив так, ніби усе чітко бачить.

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Вийшовши з притулку, Дейв застрибнув на заднє сидіння авто та поїхав до нового дому. Усього кілька разів на рік Дейв врізався у великі об'єкти, але Джейн пояснювала це тим, що раніше собака багато років жив у коморі, тому йому незвично у великому будинку.



Джейн з улюбленцем / Фото SWNS

Загалом чотирилапий міг спокійно пересуватися по дому, обходити калюжі та ями на дорозі, бігати та грати з іншими собаками. Й при цьому був сліпим. Виявилося, що Дейв народився з нерозвиненою сітківкою, що виключає можливість того, що він щось бачить. "У жодного немає пояснення його поведінці. Це медична загадка", – зазначили медики.

Пес близько року вже жив з Джейн, коли під час ветеринарного огляду жінку шокували результати обстеження. "Це дуже дивно. Дейв – сліпий пес, який може бачити. Можливо, це шосте почуття? Він усіх провів. Навіть мене, його господарку", – додала Даунс.



Сліпий Дейв / Фото SWNS​

Крім того, жінка звернулася до провідного ветеринара-офтальмолога з Кембріджського університету – Девіда Вільямса. Згідно з обстеженням, Дейв сліпий від народження.

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"Я бачив багато сліпих собак і всі вони натикалися на предмети, а Дейв... це унікальний собака. За 33 роки практики я стикався з багатьма випадками, але це не можу пояснити", — повідомив Девіда Вільямса.

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