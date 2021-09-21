Стутерист спас котенка, который бегал между колесами авто на трассе: трогательное видео

В Киеве на загруженной трассе между автомобилями бегал котенок. Он мог погибнуть в любой момент, если бы не доброе сердце парня, который его подобрал.

Герой-спасатель котенка попал на видеорегистратор следующего авто, которое за ним следовало. Впоследствии трогательные кадры опубликовали в соцсетях.

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Котенок бегал по трассе

Как малыш оказался на оживленной загруженной трассе – загадка. На видео видно, как он бегает по проезжей полосе между автомобилями. Водители же едут по своим делам, невзирая на малыша.

Не смог обойти котенка в беде скутерист: он подъехал к животному, перегородив одну из полос движения. Далее он подобрал его и положил себе за пазуху. На парне был большой квадратный рюкзак, скорее всего, он работает курьером службы доставки.

Какая дальнейшая судьба котенка, в телеграм-канале не сообщают. Надеемся, у него все будет хорошо и он найдет любящую семью.

Спасение кошек: яркие случаи

В США болельщики героически спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона. Он успел зацепиться когтями за провод и висел над трибунами. Болельщики оперативно развернули флаг, на который кот мягко приземлился.

В Киеве спасли кота от падения с 23 этажа. Животное застряло на подоконнике нежилой квартиры, а когда его пытались спасти – отчаянно бежало, только ухудшая положение. В конце концов "альпиниста" достали целым и невредимым.

В Полтаве полиция остановила автомобиль за нарушение и услышала из машины жалобное мяуканье. Оказалось, что между радиатором и его решеткой забился котенок. Бампер удалось быстро разобрать, а малыша – спасти.

В Киеве несколько часов спасали котят, которые оказались под полом квартиры. Чтобы получить их, пришлось сверлить дырку в полу одной из квартир. В конце концов малышей успешно извлекли.