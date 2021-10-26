Придется много учиться: 10 советов тем, кто завел собаку впервые

Если вы только что принесли в дом четырехлапого любимца или собираетесь это сделать – прочтите советы, которые помогут не нервничать в первые дни щенка в доме.

Иметь собаку – не только огромное наслаждение, но и большая ответственность. Помните, что вы приносите в дом живое существо, о котором нужно заботиться каждый день в течение длительного времени. Собака – не игрушка и не гаджет, который можно выключить и временно положить на полку. Живое создание требует регулярного внимания и заботы – даже если вы устали или хотите отдохнуть.

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Эти советы помогут уберечь нервы всей семьи и сделают жизнь с собакой веселой и комфортной.

Спросите всех членов семьи



Убедитесь, что все члены семьи не против собаки / Фото Unsplash

Нужно, чтобы согласие на проживание собаки в семье дал каждый из ее членов. Если у кого-то есть веские аргументы против: например, аллергия одного из родственников, от идеи взять собаку придется отказаться.

Хотя существуют породы собак, почти не имеющие шерсти, однако животные все равно выделяют аллергены: они содержатся, например, в слюне. Однако есть и хорошая новость: часто оказывается, что у человека аллергия не на собак, а на другие раздражители. Чтобы узнать это, нужно пройти подробное обследование у врача.

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Распределите обязанности



Распределите обязанности по уходу за собакой / Фото Unsplash

Также нужно заранее согласовать, кто будет ухаживать за псом и как вы распределите обязанности.

Среди основных обязанностей по уходу за собакой:

Выгуливание собаки не менее двух раз в день (со щенком до 6 – 8 месяцев придется делать это гораздо чаще).

не менее двух раз в день (со щенком до 6 – 8 месяцев придется делать это гораздо чаще). Дрессировка собаки. Песики всех пород нуждаются в регулярной дрессировке в юном возрасте.

Песики всех пород нуждаются в регулярной дрессировке в юном возрасте. Покупка корма и кормление собаки. Если вы кормите животное натуральной пищей – его нужно отдельно готовить.

Если вы кормите животное натуральной пищей – его нужно отдельно готовить. Регулярное вычесывание собаки, купание, уход за шерстью, когтями, зубами, ушами и глазами.

купание, уход за шерстью, когтями, зубами, ушами и глазами. Посещение ветеринара: сюда входят как плановые осмотры и прививки, так и внеплановые ситуации, когда любимец нуждается в помощи.

сюда входят как плановые осмотры и прививки, так и внеплановые ситуации, когда любимец нуждается в помощи. Кроме непосредственного ухода за собакой, учтите также, что в квартире, где живет пес, нужно чаще убирать. Любимцы линяют, приносят с улицы грязь, могут разбрасывать пищу и так далее. Уборка также станет ежедневной частью жизни с собакой.

Учитывая такое большое количество обязанностей, не берите собаку исключительно для ребенка. Дети до 14 – 16 лет не способны полноценно и ежедневно выполнять перечисленные действия. Поэтому родители, которые берут песика "для ребенка", должны понимать, что обязанности по уходу лягут на плечи взрослых.

Учитывайте свой бюджет



Подумайте о том, чтобы взять собаку-компаньона с улицы или приюта / Фото Unsplash

Собаки нуждаются в немалых затратах на кормление, обработку от паразитов, ветеринарный уход, различные предметы по уходу, игрушки и так далее. Даже если вы не покупаете щенка, а берете его у волонтеров или в приюте, текущих расходов на песика не избежать.

Подготовьте свой дом

Если вы планируете завести собаку, обязательно рассмотрите вариант не покупать щенка, а взять животное с улицы или приюта. Этокаждый год. Ваш спасенный любимец сможет сделать вас счастливыми!



Сделайте свой дом безопасным для щенка / Фото Unsplash

Перед тем, как принести домой щенка, приобретите для него вещи первой необходимости: миски, поводок и ошейник (или шлейку), небольшой запас корма на первое время, подстилку.

Когда вы принесете в дом малыша, у вас может просто не хватить времени на покупки: первые дни щенка в новом доме обычно бывают напряженными.

Также позаботьтесь о безопасности собаки: уберите все предметы, к которым может дотянуться пес. Тщательно спрячьте провода, бытовую химию и моющие средства, обувь – щенки любят все пробовать на зуб. Многие домашние вещи и химия могут быть очень опасными для малыша.

Найдите "своего" ветеринара



Посетите ветеринарного врача, когда взяли щенка в дом / Фото Unsplash

Важно наладить контакт с ветеринарным врачом, которому вы доверяете и которого уважаете. Как только вы взяли нового любимца, немедленно посетите ветеринарную клинику. Врач согласует с вами график вакцинации и обработки от паразитов, проконсультирует по вопросам кормления и ухода за собакой.

Купите собаке адресник

Вы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайтевключающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.



Адресник для собаки – всегда хорошее решение / Фото The Village

Многие владельцы покупают своим любимцам отличную амуницию: ошейники и поводки, но не тратят деньги на адресник.

Самые простые адресники стоят довольно дешево: 50 – 100 гривен и доступны каждому владельцу животного.

Закажите адресник уже в первые дни пребывания у вас собаки. Он поможет любимцу вернуться домой в случае, если пес убежит или потеряется.

Также эффективным вариантом является микрочип. В чипе содержится необходимая информация о владельце собаки. Эта информация останется с вашей собачкой на всю жизнь, ведь микрочип вживляется под кожу. Из недостатков – считать данные чипа можно только с помощью специального устройства, которое есть только в некоторых ветеринарных клиниках.

Если вы планируете путешествовать со своим любимцем за границу – без чипа не обойтись.

Учитесь дрессировать собаку



Владельцам собаки придется многому учиться / Фото Unsplash

Если это ваша первая собака, не обойтись без обучения. Учитесь, как правильно дрессировать собаку, как реагировать на те или иные ситуации, как можно и нельзя наказывать собаку, как правильно вознаграждать за исполненные команды и послушное поведение.

Без дисциплины владельца невозможно воспитать послушную и дисциплинированную собаку.

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Будьте готовы к неудачам



Процесс обучения собаки – длительный и непростой / Фото Unsplash

Да, вы не сможете получить идеальную собаку за день или даже за месяц. Процесс воспитания собаки – длительный и нелинейный. Приготовьтесь, что вашу любимую обувь могут съесть, новенькие обои – отодрать, а на прогулке пес будет "пылесосить" все, что лежит на земле.

Часто люди покупают породистых собак, потому что им нравится характеристика породы. Нокоторые будет иметь пес. Без должного воспитания и дрессировки ни одна овчарка не станет умной, пудель – веселым исполнителем трюков, а доберман – хорошим защитником.

Сделать вашу собаку хорошим компаньоном, верным другом, надежным охранником сможет только упорный ежедневный труд в течение нескольких лет.

Будьте ответственны



Относитесь к любимцам ответственно / Фото Unsplash

Когда вы берете собаку, то обязуетесь не только ухаживать за ней на протяжении всей жизни животного. Вы также несете ответственность за то, чтобы собака не представляла угрозы и не создавала неудобства для окружающих вас людей.

Владелец собаки должен заботиться о безопасности: водить животное на поводке, а также в наморднике там, где этого требуют правила. Вы отвечаете за то, чтобы ваша собака не напала на людей, не выбежала на дорогу, не испугала окружающих.

Приучайте собаку не лаять без причины – ведь постоянный неконтролируемый шум будет мешать вашим соседям. Помните, что собака – не предмет первой необходимости. Вы взяли любимца для себя, своего развлечения и удовольствия – поэтому старайтесь, чтобы жизнь окружающих рядом с вашей собакой была комфортной.

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Расслабьтесь



Не волнуйтесь слишком сильно – ведь жизнь с собакой должна доставлять удовольствие / Фото Unsplash

Да, несмотря на большое количество советов по уходу за собакой, не нужно воспринимать их слишком серьезно. Жизнь с собакой – это постоянный труд, но эта работа должна быть легкой и доставлять удовольствие. Просто делайте все, что можете, заботьтесь о своей собачке и не забывайте об окружающих – и у вас все получится.