Мати собаку – величезна насолода, але й велика відповідальність. Пам'ятайте, що ви приносите у дім живу істоту, про яку потрібно піклуватися щодня протягом тривалого часу. Собака – не іграшка й не гаджет, який можна вимкнути та тимчасово покласти на полицю. Живе створіння потребує регулярної уваги та турботи – навіть якщо ви втомлені або хочете відпочити.

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Ці поради допоможуть вберегти нерви усієї родини та зроблять життя з собакою веселим та комфортним.

Запитайте усіх членів родини



Переконайтеся, що всі члени родини не проти собаки / Фото Unsplash

Потрібно, щоб згоду на проживання собаки в родині дав кожен з її членів. Якщо хтось має вагомі аргументи проти: наприклад, алергія одного із родичів, від ідеї взяти собаку доведеться відмовитися.

Хоча існують породи собак, які майже не мають шерсті, однак тварини все одно виділяють алергени: вони містяться, наприклад, у слині. Однак є і хороша новина: часто виявляється, що людина має алергію не на собак, а інші подразники. Щоб дізнатися це, потрібно пройти детальне обстеження у лікаря.

До теми Песики-сфінкси: породи собак, які не мають шерсті

Розподіліть обов'язки



Розподіліть обов'язки із догляду за собакою / Фото Unsplash

Також потрібно наперед узгодити, хто буде доглядати за псом і як ви розподілите обов'язки.

Серед основних обов'язків з догляду за собакою є такі:

Вигулювання собаки щонайменше двічі на день (із цуценям до 6 – 8 місяців доведеться робити це набагато частіше).

щонайменше двічі на день (із цуценям до 6 – 8 місяців доведеться робити це набагато частіше). Дресирування собаки. Песики усіх порід потребують регулярного дресирування у юному віці.

Песики усіх порід потребують регулярного дресирування у юному віці. Купівля корму та годування собаки. Якщо ви годуєте тварину натуральною їжею – її потрібно окремо готувати.

Якщо ви годуєте тварину натуральною їжею – її потрібно окремо готувати. Регулярне вичісування собаки, купання, догляд за шерстю, кігтями, зубами, вухами та очима.

купання, догляд за шерстю, кігтями, зубами, вухами та очима. Відвідування ветеринара: сюди входять як планові огляди та щеплення, так і позапланові ситуації, коли улюбленець потребує допомоги.

сюди входять як планові огляди та щеплення, так і позапланові ситуації, коли улюбленець потребує допомоги. Окрім безпосереднього догляду за собакою, врахуйте також те, що у квартирі, де живе пес, потрібно частіше прибирати. Улюбленці линяють, приносять із вулиці бруд, можуть розкидувати їжу тощо. Прибирання також стане щоденною частиною життя із собакою.

З огляду на таку велику кількість обов'язків, не беріть собаку виключно для дитини. Діти до 14 – 16 років не здатні повноцінно та щодня виконувати перелічені дії. Тому батьки, які беруть песика "для дитини", мають розуміти, що обов'язки із догляду ляжуть на плечі дорослих.

Враховуйте свій бюджет



Подумайте про те, щоб взяти собаку-компаньйона з вулиці або притулку / Фото Unsplash

Собаки потребують чималих витрат на годування, обробку від паразитів, ветеринарний догляд, різні предмети для догляду, іграшки тощо. Навіть якщо ви не купуєте цуценя, а берете його у волонтерів чи в притулку, поточних витрат на песика не уникнути.

Важливо! Якщо ви плануєте завести собаку, обов’язково розгляньте варіант не купувати песика, а взяти тварину із вулиці чи притулку. Це поширена світова практика, яка допомагає рятувати сотні тисяч тварин щороку. Ваш врятований улюбленець зможе зробити вас щасливими!

Підготуйте свій дім



Зробіть свій дім безпечним для цуценяти / Фото Unsplash

Перед тим, як принести додому цуценя, придбайте для нього речі першої потреби: миски, повідець та нашийник (або шлейку), невеликий запас корму на перший час, підстилку.

Коли ви принесете в дім малюка, у вас може просто не вистачити часу на покупки: перші дні цуценяти в новому домі зазвичай бувають напруженими.

Також подбайте про безпеку собаки: приберіть усі предмети, до яких може дотягнутися собака. Ретельно заховайте дроти, побутову хімію та миючі засоби, взуття – цуценята люблять все пробувати на зуб. Чимало домашніх речей та хімії можуть бути дуже небезпечними для малюка.

Знайдіть "свого" ветеринара



Відвідайте ветеринарного лікаря, коли взяли цуценя в дім / Фото Unsplash

Важливо налагодити контакт із ветеринарним лікарем, якому ви довіряєте і якого поважаєте. Щойно ви взяли нового улюбленця, негайно відвідайте ветеринарну клініку. Лікар узгодить із вами графік вакцинації та обробки від паразитів, проконсультує з питань годування та догляду за собакою.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Придбайте собаці адресник



Адресник для собаки – завжди хороше рішення / Фото The Village

Чимало власників купують своїм улюбленцям чудову амуніцію: нашийники та повідки, але не витрачають кошти на адресник.

До слова! Найпростіші адресники коштують досить дешево: від 50 – 100 гривень і є доступними кожному власнику тварини.

Замовте адресник вже в перші дні перебування у вас собаки. Він допоможе улюбленцеві повернутися додому в разі, якщо пес втече або загубиться.

Також ефективним варіантом є мікрочип. У чипі міститься необхідна інформація про власника собаки. Ця інформація залишиться із вашим песиком на все життя, адже мікрочип вживлюють під шкіру. З недоліків – зчитати дані чипа можна тільки за допомогою спеціального пристрою, який є лише у деяких ветеринарних клініках.

Якщо ви плануєте подорожувати зі своїм улюбленцем за кордон – без чипа не обійтися.

Вчіться дресирувати собаку



Власникам собаки доведеться багато вчитися / Фото Unsplash

Якщо це ваш перший собака, не обійтися без навчання. Вчіться, як правильно дресирувати пса, як реагувати на ті чи інші ситуації, як можна і не можна карати собаку, як правильно винагороджувати за виконані команди та слухняну поведінку.

Без дисципліни власника неможливо виховати слухняного та передбачуваного собаку.

До теми Як дресирувати собаку в домашніх умовах: правила, методи й помилки

Будьте готові до невдач



Процес навчання собаки – довготривалий та непростий / Фото Unsplash

Так, ви не зможете отримати ідеального собаку за день або навіть за місяць. Процес виховання пса – тривалий та нелінійний. Приготуйтеся, що ваше улюблене взуття можуть з'їсти, новенькі шпалери – віддерти, а на прогулянці пес буде "пилососити" усе, що лежить на землі.

Важливо! Часто люди купують породистих собак, бо їм подобається характеристика породи. Але порода – це тільки набір ймовірних якостей, які матиме пес. Без належного виховання та дресирування жоден вівчарка не стане розумним, пудель – веселим виконавцем трюків, а доберман – гарним захисником.

Зробити вашого собаку хорошим компаньйоном, вірним другом, надійним охоронцем зможе тільки наполеглива щоденна праця протягом кількох років.

Будьте відповідальні



Ставтеся до улюбленців відповідально / Фото Unsplash

Коли ви берете собаку, то зобов'язуєтеся не тільки доглядати за ним протягом всього життя тварини. Ви також несете відповідальність за те, щоб пес не становив загрози та не складав незручностей для людей, які вас оточують.

Власник собаки має дбати про безпеку: водити тварину на повідку, а також в наморднику там, де цього вимагають правила. Ви відповідаєте за те, щоб ваш собака не напав на людей, не вибіг на дорогу, не налякав оточуючих.

Привчайте собаку не гавкати без причини – адже постійний неконтрольований шум заважатиме вашим сусідам. Пам'ятайте, що собака – не предмет першої потреби. Ви взяли улюбленця для себе, своєї розваги та втіхи – тому дбайте, щоб життя оточуючих поруч із вашим собакою було комфортним.

До теми Чому важливо вигулювати собаку на повідці у громадських місцях

Розслабтеся



Не переймайтеся надто сильно – адже життя з собакою має приносити задоволення / Фото Unsplash

Так, попри велику кількість порад із догляду за собакою, не потрібно сприймати їх аж надто серйозно. Життя із собакою – це справді постійна праця, але ця робота має бути легкою та приносити задоволення. Просто робіть усе, що можете, дбайте про свого песика та не забувайте про оточуючих – і у вас все вийде.