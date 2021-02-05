Усім господарям варто розуміти, що вони несуть повну відповідальність за життя свого вихованця, а також за його фізичне і психічне здоров'я. Домашню тварину необхідно виховувати, щоб зробити керованою. Це важливо для безпеки як власника, так і інших членів соціуму. Тому після появи цуценяти в будинку так важливо приділити належну увагу вихованню. Розповідаємо, як правильно дресирувати собаку.

Джерело: 24 канал

Навіщо дресирувати собаку

Хочете, щоб ваша собака була розумною, слухняною, вихованою, приносила тільки радість? Тоді без дресирування вам точно не обійтися.

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Гуляти зі слухняною собакою, яка не тягне повідець, підходить по команді – набагато приємніше та безпечніше. Однак досягти таких результатів можна лише шляхом довгих і наполегливих тренувань.



Дресирування собаки – важлива частина її соціалізації / Фото Unsplash

Але перед тим, як дресирувати собаку, треба визначити, для яких цілей вам потрібно виховати свого вихованця. Наприклад, для захисту та охорони будинку, спорту, участі у виставках, службової роботи, а, можливо, вам необхідна собака-компаньйон. Саме від цілей залежить вибір тренера, майданчиків, програми тренувань.

З якого віку можна дресирувати цуценя в домашніх умовах

Краще починати дресирування якомога раніше. Цуценята у віці 3-4 місяців вкрай цікаві, тільки починають пізнавати світ, тому легко сприймають будь-яке навчання. Деякі власники ігнорують тренування в такому ранньому віці, вважаючи, що в цей період дресирура може мати негативний вплив на психіку цуценяти. Але все зовсім навпаки, це ідеальний час для освоєння найпростіших команд, особливо тих, що пов'язані з активними діями. Наприклад, "до мене", "гуляй". Щоб тренування з цуценятами були максимально ефективними, проводити їх рекомендується в ігровій формі.



Краще навчати цуценя в ігровій формі / Фото Pickpik

Підготовка до дресури: з чого почати

Перед дресируванням запасіться достатньою кількістю ласощів для свого чотириногого улюбленця і терпінням. Також знадобляться деякі предмети амуніції: м'який шкіряний нашийник, повідець (довжина 1-15 метрів), намордник (для великих псів). Проводити такі заняття бажано в одязі, який вам не шкода забруднити.



Обов'язково використовуйте ласощі для заохочення / Фото Pickpik

Починати дресирування найкраще після нетривалої прогулянки та ігор. Господарю перед початком тренування важливо налагодити контакт із собакою, тому варто пограти з нею, погладити. Перед дресируванням не варто годувати собаку, адже після їжі вона повинна відпочивати. Та й активні рухи на повний шлунок збільшують ймовірність завороту кишок та інших проблем зі шлунково-кишковим трактом. А ось легкий голод змусить вихованця намагатися завоювати ласощі, він буде активніше виконувати завдання. У ситої собаки мотивація набагато нижче.

Спочатку для занять варто вибирати безлюдні місця, щоб собака не відволікалася. Коли вихованець добре освоїть команди та перестане тікати від вас, то тренування можна буде перенести на місцевість, де присутні люди й інші тварини. Почати вивчати прості команди можна і в домашніх умовах.

Пам'ятайте, що головним критерієм у цій справі є характер вихованця, його порода. Тренування слід проводити з урахуванням цих особливостей, орієнтуючись на індивідуальний підхід.

Основні правила дресирування

Тренувати собаку бажано на щоденній основі. Тривалість перших занять зазвичай становить 30-40 хвилин, а потім поступово збільшується до години-півтори. Для цуценят у віці до пів року тривалість занять не повинна бути більше ніж 15-20 хвилин.



Приступайте до тренувань тоді, коли цуценя трохи побігало й погралося / Фото Pickpik

Які правила дресирування важливо врахувати?

Навчати собаку командам повинна на постійній основі одна людина. Не варто займатися її вихованням всім членам сім'ї. Тренувати собаку слід у гарному настрої, інакше ви не зможете налагодити дружній контакт і домогтися позитивних результатів. При складанні програми тренувань завжди враховується характер тварини. Проводити дресуру можна лише коли собака знаходиться в хорошій фізичній формі. Заборонено навчати новому вихованців, які мають млявий вигляд і будь-які проблеми зі здоров'ям. Краще відведіть собаку до ветеринара. Хваліть вихованця за кожен успіх словами, погладжуванням і не забудьте заохотити собаку улюбленими ласощами. Тоді собака із задоволенням включиться в процес і буде чекати наступного заняття. Але важливо робити це лише після повного виконання команди та негайно. Інакше вихованець не зв'яже це з виконаною дією, тобто не буде ефекту закріплення команди. Негативну мотивацію або негативне підкріплення варто застосовувати лише для припинення небажаної (неправильної або навіть небезпечної) поведінки собаки. Але якщо вона виконала команду, хоча і не відразу, відволікаючись або після декількох повторів, не можна її сварити. Інакше можна добитися протилежного ефекту, і його буде складно виправити. Весь час дресирування господар повинен мати спокійний і доброзичливий тон. Пам'ятайте: ваша негативна реакція може відбити у собаки бажання займатися далі. Якщо щось не виходить, то спочатку перегляньте свою методику, можливо, ви робите помилку в навчанні, і це спонукає собаку діяти невірно. Наприклад, під час відточування команди "лежати" господарі часом тримають шматочок ласощів занадто далеко від морди собаки, що змушує її повзти до нього. При поганій поведінці варто навчити собаку сигналам ігнорування. Наприклад, у разі невиконання команди нагороду не дають, а якщо вихованець її вимагає, то варто від нього відвернутися. Спілкування повинен починати й закінчувати тільки господар.

Які команди корисно вивчити в домашніх умовах?

Почати дресирування вихованця вдома варто з таких команд, як:

"до мене";

"фу";

"сидіти";

"лежати";

"місце";

"йдемо";

"поруч"

"додому";

"служити";

"голос";

"апорт".

Вони прості у вивченні й займуть не дуже багато часу.

Методи дресирування

Метод дресирування є способом впливу на собаку з метою вироблення у неї потрібних для дресирувальника навичок.



Існують різні методи дресирування собак / Фото Pickpik

Існують такі методи дресирування:

Смакозаохочувальний метод. Його принцип дії заснований на харчової мотивації собаки. Він застосовується під час навчання тварин, в яких переважає харчова реакція. Максимальні результати досягаються, якщо заняття проводяться через 3-4 години після годування. Швидке навчання на ряду з налагодженим контактом між собакою та дресирувальником можна зарахувати до плюсів цього методу. На жаль, не всі навички можна виробити, використовуючи лише харчову мотивацію. Механічний метод. Для спонукання собаки до правильних дій застосовують механічний вплив на неї: заохочувальний (погладжування, поплескування по грудях та ін.) і примусовий (натискання рукою, ривок повідця тощо). Такий спосіб, зазвичай, застосовується при дресируванні вже дорослих собак, що мають стійку нервову систему. Навички, які отримані за допомогою механічного методу, зберігаються тривалий проміжок часу та забезпечують безвідмовне виконання собакою команд у будь-яких умовах. Але, знову ж таки, не всім навичкам можна навчити вихованця лише за допомогою цього способу. Контрастний метод. Найбільш основний і ефективний в наші дні. Він містить в собі найкращі сторони попередніх методів. Принцип дії ґрунтується на правильному поєднанні та послідовності механічних і харчових подразників. У підсумку помітно прискорюється процес дресирування і засвоєння навичок. Собака набагато охочіше виконує команди. Ігровий метод. У ньому залучена вроджена потреба собаки в грі. Цей метод хороший тим, що навантаження на нервову систему мінімальне. Але він зазвичай є допоміжним і використовується в поєднанні з іншими способами дресури. Переважно ігрова методика застосовується при дресируванні цуценят. Наслідувальний метод. У ньому використовується природне прагнення кожної собаки до наслідування дій своїх сородичів. Використовується тільки в комплексі з іншими способами. Метод наштовхування. Більше є допоміжним. Дресирувальник впливає на собаку повідцем або руками, не завдаючи їй больових, неприємних відчуттів. Зазвичай використовується на перших етапах навчання.

Обирати методику дресирування для собаки потрібно, керуючись станом її нервової системи, а також віком, особливістю породи, індивідуальними якостями. Але найкращі результати досягаються шляхом правильного поєднання різних методів.

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Особливості дресирування маленьких собак

Маленьким собакам не підходить такий самий підхід в дресурі, що і великим вихованцям. Ляпас у цьому випадку може стати причиною травми тварини, а різкий крик не на жарт налякати маленького песика.

Сучасні дресирувальники пропонують для навчання собаки дрібної породи використовувати клікер. Це прилад, що видає клацання при використанні.

Суть методу дресирування за допомогою клікера полягає в умовному заохоченні: даючи команду, спостерігайте за собакою, якщо пішла правильна реакція, то швидко натискайте на клікер і почастуйте її ласощами. Таким чином, у тварини виробляється умовний рефлекс. Позитивна мотивація у собаки намертво зв'яжеться з цим звуком. У результаті одного клацання буде досить, щоб вихованець виконав команду.

Важливо: клацання повинне звучати лише один раз. Не збивайте собаку з пантелику шаленим клацанням, навіть якщо емоції та гордість переповнюють вас. В цьому випадку краще збільшити розмір ласощів.



Маленькі собаки потребують інших методів виховання / Фото Pickpik

За допомогою клікера собак маленьких порід легко навчити базовим командам ("сидіти", "поруч", "лежати", "давати лапу", "голос", "до мене") і навіть простим цирковим трюкам. А для найпросунутіших і не байдужих до футболу господарів клікер допоможе навчити собаку "грати в пас".

З метою полегшення розуміння маленькою собакою вимог господаря і команд, рекомендується спільно з клікером використовувати мову жестів. Ось кілька прикладів:

"до мене" – поплескайте по нозі або стегні;

"фу" – пальцем проведіть перед носом собаки з боку в бік;

"назад" – розверніть собаку у зворотну сторону;

"уперед" – трохи підштовхніть вихованця в потрібному напрямку.

Заохочення має слідувати лише за дію собаки по команді. Інакше вона перетвориться на жебрачку, яка заради похвали/ласощів буде нескінченно проробляти трюки, навіть коли від неї в цей момент вимагають зовсім інше.

Зрозуміло, що в процесі дресирування не можна обійтися одним заохоченням. Метод навчання клікером може включати м'яке покарання, коли неможливо без нього обійтися. Прикладом може служити так званий "метод тайм-ауту", він має на увазі відсторонення від собаки на 1 хвилину. Поверніться до вихованця спиною і не відповідайте на загравання. Так маленька собака зрозуміє, що поведінка, яка передувала покаранню була неприпустимою.

Але не можна застосовувати до вихованця грубу силу, піддавати фізичному покаранню. Це лише покалічить психічну систему собаки та може потім загрожувати непередбачуваними наслідками.

Дресирування з допомогою клікера можна добре сумістити з навчанням за допомогою указки. Це відмінний варіант, який допоможе швидше навчити маленьку собаку слідувати в потрібному напрямку. Для цього кінчик указки опустіть у ласощі та дайте собаці понюхати й облизати. Заохоченням служить клацання клікера. Потім проведіть перед носом собаки указкою з боку в бік, заохочуючи рухи собаки за указкою клацанням. Аналогічні дії робляться на відстані. Заохоченням буде служити клацання, коли собачка побіжить в ту сторону, куди вказує їй указка.



Тренування собаки за допомогою їжі є одним з найефективніших методів / Фото Unsplash

Також для маленьких собак відмінно підходить ігровий метод дресирування. Постійно заохочуючи та захоплюючи вихованця, можна досягти непоганих результатів. І хоча цей метод дресирування вимагає багато моральних витрат, непідробна зацікавленість тварини набагато краще будь-якого примусу допоможе їй вивчити складну науку.

Пам'ятайте, що маленький зріст буде накладати певні обмеження під час вибору команд для навчання. Наприклад, повністю доведеться виключити стандартну смугу перешкод, адже декоративній собаці не під силу та й ні до чого долати бар'єри. Але базовий курс слухняності мініатюрним вихованцям цілком під силу, знання цих команд одного разу можуть врятувати життя вашій собаці.

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Помилки при дресируванні

Помилки, які допущені під час дресирування, сильно ускладнюють процес вироблення у собаки необхідних навичок. Ось найпоширеніші з них:

Ігнорування того факту, що собака є твариною і не може свідомо ставитися до своїх дій, а також розуміти нашу мову. Груба помилка – вимовляти команду і супроводжувати її розмовою, спрямованою до вихованця. Це значно гальмує вироблення умовних рефлексів. Запам'ятайте: всі команди важливо вимовляти чітко і без зайвих слів, не збивайте свою собаку. Порушення послідовності відпрацювання навичок. Важливо правильно організувати процес дресирування, тобто за принципом "від простого до складного". Простіше кажучи, не можна переходити до команди "лежати", якщо собака ще повністю не освоїла команду "сидіти". Ігнорування індивідуальних особливостей тварини під час вибору методики навчання. Перенавантаження собаки. Надто часті заняття одним і тим же командам можуть стати причиною перевтоми нервової системи, зниження працездатності. Важливо стежити, щоб собака не перевтомлювалася, не втрачала інтересу до занять. Неправильне користування інтонацією голосу. Під час дресирування не допускається всі команди вимовляти з однаковою інтонацією. Кожна собака вміє чітко вловлювати будь-яку інтонацію в нашому голосі. Тому варто використовувати таке вміння правильно, тоді в дресируванні можна буде добитися відмінних результатів.



Якщо ви будете терплячими та наполегливими, ваш пес стане справді вихованим / Фото Pickpik

Вкрай важливо під час занять уважно стежити за поведінкою собаки, вміти правильно аналізувати її, своєчасно виявляючи та виправляючи причини будь-яких небажаних дій з боку чотириногого друга.