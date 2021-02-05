Всем хозяевам следует понимать, что они несут полную ответственность за жизнь своего питомца, а также за его физическое и психическое здоровье. Домашнее животное необходимо воспитывать, чтобы сделать управляемым. Это важно для безопасности как владельца, так и других членов социума. Поэтому после появления щенка в доме так важно уделить должное внимание воспитанию.

Источник: 24 канал

Зачем дрессировать собаку

Хотите, чтобы ваша собака была умной, послушной, воспитанной, приносила только радость? Тогда без дрессировки вам точно не обойтись.

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Гулять с послушной собакой, которая не тянет поводок, подходит по команде – намного приятнее и безопаснее. Однако достичь таких результатов можно только путем долгих и упорных тренировок.



Дрессировка собаки – важная часть ее социализации / Фото Unsplash

Но перед тем, как дрессировать собаку, надо определить, для каких целей вам нужно воспитать своего питомца. Например, для защиты и охраны дома, спорта, участия в выставках, служебной работы, а, возможно, вам необходима собака-компаньон. Именно от целей зависит выбор тренера, площадок, программы тренировок.

С какого возраста можно дрессировать щенка в домашних условиях

Лучше начинать дрессировку как можно раньше. Щенки в возрасте 3-4 месяцев крайне любопытные, только начинают познавать мир, поэтому легко воспринимают любое обучение. Некоторые владельцы игнорируют тренировки в таком раннем возрасте, считая, что в этот период дресирура может оказать негативное влияние на психику щенка. Но все совсем наоборот, это идеальное время для освоения простейших команд, особенно тех, которые связаны с активными действиями. Например, "ко мне", "гуляй". Чтобы тренировки со щенками были максимально эффективными, проводить их рекомендуется в игровой форме.



Лучше учить щенка в игровой форме / Фото Pickpik

Подготовка к дрессуре: с чего начать

Перед дрессировкой запаситесь достаточным количеством лакомства для своего четвероногого любимца и терпением. Также понадобятся некоторые предметы амуниции: мягкий кожаный ошейник, поводок (длина 1-15 метров), намордник (для крупных собак). Проводить такие занятия желательно в одежде, которую вам не жалко испачкать.



Обязательно используйте лакомство для поощрения / Фото Pickpik

Начинать дрессировку лучше после непродолжительной прогулки и игр. Хозяину перед началом тренировки важно наладить контакт с собакой, поэтому стоит поиграть с ней, погладить. Перед дрессировкой не стоит кормить собаку, ведь после еды она должна отдыхать. И активные движения на полный желудок увеличивают вероятность заворота кишок и других проблем с желудочно-кишечным трактом. А вот легкий голод заставит питомца пытаться завоевать лакомство, он будет активно выполнять задания. У сытой собаки мотивация гораздо ниже.

Сначала для занятий стоит выбирать безлюдные места, чтобы собака не отвлекалась. Когда воспитанник хорошо освоит команды и перестанет убегать от вас, то тренировки можно будет перенести на местность, где присутствуют люди и другие животные. Начать изучать простые команды можно и в домашних условиях.

Помните, что главным критерием в этом деле является характер питомца, его порода. Тренировки следует проводить с учетом этих особенностей, ориентируясь на индивидуальный подход.

Основные правила дрессировки

Тренировать собаку желательно на ежедневной основе. Продолжительность первых занятий обычно составляет 30-40 минут, а затем постепенно увеличивается до часа-полутора. Для щенков в возрасте до полугода продолжительность занятий не должна быть больше 15-20 минут.



Приступайте к тренировкам тогда, когда щенок немного побегал и погрался / Фото Pickpik

Какие правила дрессировки важно учесть?

Обучать собаку командам должен на постоянной основе один человек. Не стоит заниматься ее воспитанием всем членам семьи. Тренировать собаку следует в хорошем настроении, иначе вы не сможете наладить дружеский контакт и добиться положительных результатов. При составлении программы тренировок всегда учитывается характер животного. Проводить дрессуру можно только когда собака находится в хорошей физической форме. Запрещено обучать новому воспитанников, имеющих вялый вид и любые проблемы со здоровьем. Лучше отведите собаку к ветеринару. Хвалите питомца за каждый успех словами, поглаживанием и не забудьте поощрить собаку любимым лакомством. Тогда собака с удовольствием включится в процесс и будет ждать следующего занятия. Но важно делать это только после полного выполнения команды и немедленно. Иначе питомец не свяжет это с выполненной действием, то есть не будет эффекта закрепления команды. Негативную мотивацию или отрицательное подкрепление следует применять только для прекращения нежелательного (неправильного или даже опасного) поведения собаки. Но если она выполнила команду, хотя и не сразу, отвлекаясь, или после нескольких повторов, нельзя ее ругать. Иначе можно добиться противоположного эффекта, и его будет сложно исправить. Все время дрессировки хозяин должен иметь спокойный и доброжелательный тон. Помните: ваша негативная реакция может отбить у собаки желание заниматься дальше. Если что-то не получается, то сначала пересмотрите свою методику, возможно, вы делаете ошибки в обучении, и это побуждает собаку действовать неверно. Например, во время оттачивания команды "лежать" хозяин порой держит кусочек лакомства слишком далеко от морды собаки, что заставляет ее ползти к нему. При плохом поведении стоит научить собаку сигналам игнорирования. Например, в случае невыполнения команды награду не дают, а если воспитанник ее требует, то стоит от него отвернуться. Общение должен начинать и заканчивать только хозяин.

Какие команды полезно изучить в домашних условиях?

Начать дрессировку питомца дома стоит с таких команд, как:

"Ко мне";

"Фу";

"Сидеть";

"Лежать";

"Место";

"Идем";

"Рядом"

"Домой";

"Служить";

"Голос";

"Апорт".

Они просты в изучении и займут не очень много времени.

Методы дрессировки

Метод дрессировки является способом воздействия на собаку с целью выработки у нее необходимых для дрессировщика навыков.



Существуют различные методы дрессировки собак / Фото Pickpik

Существуют такие методы дрессировки:

Метод поощрения пищей. Его принцип действия основан на пищевой мотивации собаки. Он применяется при обучении животных, у которых преобладает пищевая реакция. Максимальные результаты достигаются, если занятия проводятся через 3-4 часа после кормления. Быстрое обучение наряду с отлаженным контактом между собакой и дрессировщиком можно отнести к плюсам этого метода. К сожалению, не все навыки можно выработать, используя только пищевую мотивацию. Механический метод. Для побуждения собаки к правильным действиям применяют механическое воздействие на нее: поощрительное (поглаживание, похлопывание по груди и другие) и принудительное (нажатие рукой, рывок поводка и т.д.). Такой метод, как правило, применяется при дрессировке уже взрослых собак, имеющих устойчивую нервную систему. Навыки, полученные с помощью механического метода, сохраняются длительный промежуток времени и обеспечивают безотказное выполнение собакой команд в любых условиях. Но, опять же, не всем навыкам можно научить питомца только с помощью этого способа. Контрастный метод. Наиболее частый и эффективный в наши дни. Он содержит в себе лучшие стороны предыдущих методов. Принцип действия основан на правильном сочетании и последовательности механических и пищевых раздражителей . В итоге заметно ускоряется процесс дрессировки и усвоения навыков. Собака гораздо охотнее выполняет команды. Игровой метод. В нем привлечена врожденная потребность собаки в игре. Этот метод хорош тем, что нагрузка на нервную систему минимальная. Но он обычно является вспомогательным и используется в сочетании с другими способами дрессуры. Преимущественно игровая методика применяется при дрессировке щенков. Подражательный метод. В нем используется естественное стремление каждой собаки к подражанию действиям своих сородичей. Используется только в комплексе с другими способами. Метод наталкивания . Является вспомогательным. Дрессировщик влияет на собаку поводком или руками, не нанося ей болевых, неприятных ощущений. Обычно используется на первых этапах обучения.

Выбирать методику дрессировки для собаки нужно, руководствуясь состоянием его нервной системы, а также возрастом, особенностью породы, индивидуальными качествами. Но лучшие результаты достигаются путем правильного сочетания различных методов.

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Особенности дрессировки маленьких собак

Маленьким собакам не подходит такой же подход в дрессуре, что и большим питомцам. Легкий удар в этом случае может стать причиной травмы животного, а резкий крик не на шутку напугать маленького щенка.

Современные дрессировщики предлагают для обучения собаки мелкой породы использовать кликер. Это прибор, который выдает щелчок при использовании.

Суть метода дрессировки с помощью кликера заключается в условном поощрении: давая команду, наблюдайте за собакой, если пошла правильная реакция, то быстро нажимайте на кликер и угостите ее лакомством. Таким образом, у животного вырабатывается условный рефлекс. Положительная мотивация у собаки намертво свяжется с этим звуком. В результате одного щелчка будет достаточно, чтобы питомец выполнил команду.

Важно: щелчок должен звучать только один раз. Не сбивайте собаку с толку бешеным щелканьем, даже если эмоции и гордость переполняют вас. В этом случае лучше увеличить размер лакомства.



Маленькие собаки нуждаются в других методах воспитания / Фото Pickpik

С помощью кликера собак маленьких пород легко научить базовым командам ( "сидеть", "рядом", "лежать", "давать лапу", "голос", "ко мне") и даже простым цирковым трюкам. А для продвинутых и неравнодушных к футболу хозяев кликер поможет научить собаку "играть в пас".

С целью облегчения понимания маленькой собакой требований хозяина и команд, рекомендуется совместно с кликером использовать язык жестов. Вот несколько примеров:

"Ко мне" – похлопайте по ноге или бедре;

"Фу" – пальцем проведите перед носом собаки из стороны в сторону;

"Назад" – разверните собаку в обратную сторону;

"Вперед" – чуть подтолкните питомца в нужном направлении.

Поощрение должно следовать только за действие собаки по команде. Иначе она превратится в попрошайку, которая ради похвалы / лакомства будет бесконечно проделывать трюки, даже когда от нее в этот момент требуют совсем другое.

Понятно, что в процессе дрессировки нельзя обойтись одним поощрением. Метод обучения кликером может включать мягкое наказание, когда невозможно без него обойтись. Примером может служить так называемый "метод тайм-аута", он имеет в виду отстранение от собаки на 1 минуту. Повернитесь к питомцу спиной и не отвечайте на заигрывания. Так маленькая собака поймет, что поведение, которое предшествовало наказанию, была недопустимим.

Но нельзя применять к воспитаннику грубую силу, подвергать физическому наказанию. Это только покалечит психическую систему собаки и может затем угрожать непредсказуемыми последствиями.

Дрессировку с помощью кликера можно хорошо совместить с обучением с помощью указки. Это отличный вариант, который поможет быстрее научить маленькую собаку следовать в нужном направлении. Для этого кончик указки опустите в лакомство и дайте собаке понюхать и облизать. Поощрением служит щелчок кликера. Затем проведите перед носом собаки указкой из стороны в сторону, поощряя движения собаки по указке щелчком. Аналогичные действия предпринимаются на расстоянии. Поощрением будет служить щелчок, когда собачка побежит в ту сторону, куда указывает ей указка.



Тренировка собаки с помощью пищи является одним из самых эффективных методов / Фото Unsplash

Также для маленьких собак отлично подходит игровой метод дрессировки. Постоянно поощряя и захватывая питомца, можно достичь неплохих результатов. И хотя этот метод дрессировки требует много моральных затрат, неподдельная заинтересованность животного гораздо лучше любого принуждения поможет ей изучить сложную науку.

Помните, что маленький рост будет накладывать некоторые ограничения при выборе команд для обучения. Например, полностью придется исключить стандартную полосу препятствий, ведь декоративной собаке не под силу и ни к чему преодолевать барьеры. Но базовый курс послушания миниатюрным воспитанникам вполне по силам, знание этих команд однажды могут спасти жизнь вашей собаке.

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Ошибки при дрессировке

Ошибки, допущенные во время дрессировки, сильно затрудняют процесс выработки у собаки необходимых навыков. Вот самые распространенные из них:

Игнорирование того факта, что собака является животным и не может сознательно относиться к своим действиям, а также понимать наш язык. Грубая ошибка – произносить команду и сопровождать ее разговором, направленным к воспитаннику. Это сильно тормозит выработку условных рефлексов. Запомните: все команды важно произносить четко и без лишних слов, не сбивайте свою собаку. Нарушение последовательности отработки навыков. Важно правильно организовать процесс дрессировки, то есть по принципу "от простого к сложному". Проще говоря, нельзя переходить к команде "лежать", если собака еще полностью не освоила команду "сидеть". Игнорирование индивидуальных особенностей животного при выборе методики обучения. Перегрузка собаки. Слишком частые занятия одним и тем же командам могут стать причиной переутомления нервной системы, снижения работоспособности. Важно следить, чтобы собака не переутомлялась, не теряла интереса к занятиям. Неправильное использование интонации голоса. Во время дрессировки не допускается все команды произносить с одинаковой интонацией. Каждая собака умеет четко улавливать любую интонацию в нашем голосе. Поэтому стоит использовать такое умение правильно, тогда в дрессировке можно будет добиться отличных результатов.



Если вы будете терпеливы и настойчивы, ваш пес станет действительно воспитанным / Фото Pickpik