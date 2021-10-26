Иметь собаку – не только огромное наслаждение, но и большая ответственность. Помните, что вы приносите в дом живое существо, о котором нужно заботиться каждый день в течение длительного времени. Собака – не игрушка и не гаджет, который можно выключить и временно положить на полку. Живое создание требует регулярного внимания и заботы – даже если вы устали или хотите отдохнуть.

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Эти советы помогут уберечь нервы всей семьи и сделают жизнь с собакой веселой и комфортной.

Спросите всех членов семьи



Убедитесь, что все члены семьи не против собаки / Фото Unsplash

Нужно, чтобы согласие на проживание собаки в семье дал каждый из ее членов. Если у кого-то есть веские аргументы против: например, аллергия одного из родственников, от идеи взять собаку придется отказаться.

Хотя существуют породы собак, почти не имеющие шерсти, однако животные все равно выделяют аллергены: они содержатся, например, в слюне. Однако есть и хорошая новость: часто оказывается, что у человека аллергия не на собак, а на другие раздражители. Чтобы узнать это, нужно пройти подробное обследование у врача.

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Распределите обязанности



Распределите обязанности по уходу за собакой / Фото Unsplash

Также нужно заранее согласовать, кто будет ухаживать за псом и как вы распределите обязанности.

Среди основных обязанностей по уходу за собакой:

Выгуливание собаки не менее двух раз в день (со щенком до 6 – 8 месяцев придется делать это гораздо чаще).

Дрессировка собаки. Песики всех пород нуждаются в регулярной дрессировке в юном возрасте.

Покупка корма и кормление собаки. Если вы кормите животное натуральной пищей – его нужно отдельно готовить.

Регулярное вычесывание собаки, купание, уход за шерстью, когтями, зубами, ушами и глазами.

Посещение ветеринара: сюда входят как плановые осмотры и прививки, так и внеплановые ситуации, когда любимец нуждается в помощи.

Кроме непосредственного ухода за собакой, учтите также, что в квартире, где живет пес, нужно чаще убирать. Любимцы линяют, приносят с улицы грязь, могут разбрасывать пищу и так далее. Уборка также станет ежедневной частью жизни с собакой.

Учитывая такое большое количество обязанностей, не берите собаку исключительно для ребенка. Дети до 14 – 16 лет не способны полноценно и ежедневно выполнять перечисленные действия. Поэтому родители, которые берут песика "для ребенка", должны понимать, что обязанности по уходу лягут на плечи взрослых.

Учитывайте свой бюджет



Подумайте о том, чтобы взять собаку-компаньона с улицы или приюта / Фото Unsplash

Собаки нуждаются в немалых затратах на кормление, обработку от паразитов, ветеринарный уход, различные предметы по уходу, игрушки и так далее. Даже если вы не покупаете щенка, а берете его у волонтеров или в приюте, текущих расходов на песика не избежать.

Важно! Если вы планируете завести собаку, обязательно рассмотрите вариант не покупать щенка, а взять животное с улицы или приюта. Это распространенная мировая практика, которая помогает спасать сотни тысяч животных каждый год. Ваш спасенный любимец сможет сделать вас счастливыми!

Подготовьте свой дом



Сделайте свой дом безопасным для щенка / Фото Unsplash

Перед тем, как принести домой щенка, приобретите для него вещи первой необходимости: миски, поводок и ошейник (или шлейку), небольшой запас корма на первое время, подстилку.

Когда вы принесете в дом малыша, у вас может просто не хватить времени на покупки: первые дни щенка в новом доме обычно бывают напряженными.

Также позаботьтесь о безопасности собаки: уберите все предметы, к которым может дотянуться пес. Тщательно спрячьте провода, бытовую химию и моющие средства, обувь – щенки любят все пробовать на зуб. Многие домашние вещи и химия могут быть очень опасными для малыша.

Найдите "своего" ветеринара



Посетите ветеринарного врача, когда взяли щенка в дом / Фото Unsplash

Важно наладить контакт с ветеринарным врачом, которому вы доверяете и которого уважаете. Как только вы взяли нового любимца, немедленно посетите ветеринарную клинику. Врач согласует с вами график вакцинации и обработки от паразитов, проконсультирует по вопросам кормления и ухода за собакой.

Вы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, включающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Купите собаке адресник



Адресник для собаки – всегда хорошее решение / Фото The Village

Многие владельцы покупают своим любимцам отличную амуницию: ошейники и поводки, но не тратят деньги на адресник.

К слову! Самые простые адресники стоят довольно дешево: 50 – 100 гривен и доступны каждому владельцу животного.

Закажите адресник уже в первые дни пребывания у вас собаки. Он поможет любимцу вернуться домой в случае, если пес убежит или потеряется.

Также эффективным вариантом является микрочип. В чипе содержится необходимая информация о владельце собаки. Эта информация останется с вашей собачкой на всю жизнь, ведь микрочип вживляется под кожу. Из недостатков – считать данные чипа можно только с помощью специального устройства, которое есть только в некоторых ветеринарных клиниках.

Если вы планируете путешествовать со своим любимцем за границу – без чипа не обойтись.

Учитесь дрессировать собаку



Владельцам собаки придется многому учиться / Фото Unsplash

Если это ваша первая собака, не обойтись без обучения. Учитесь, как правильно дрессировать собаку, как реагировать на те или иные ситуации, как можно и нельзя наказывать собаку, как правильно вознаграждать за исполненные команды и послушное поведение.

Без дисциплины владельца невозможно воспитать послушную и дисциплинированную собаку.

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Будьте готовы к неудачам



Процесс обучения собаки – длительный и непростой / Фото Unsplash

Да, вы не сможете получить идеальную собаку за день или даже за месяц. Процесс воспитания собаки – длительный и нелинейный. Приготовьтесь, что вашу любимую обувь могут съесть, новенькие обои – отодрать, а на прогулке пес будет "пылесосить" все, что лежит на земле.

Важно! Часто люди покупают породистых собак, потому что им нравится характеристика породы. Но порода – это только набор возможных качеств, которые будет иметь пес. Без должного воспитания и дрессировки ни одна овчарка не станет умной, пудель – веселым исполнителем трюков, а доберман – хорошим защитником.

Сделать вашу собаку хорошим компаньоном, верным другом, надежным охранником сможет только упорный ежедневный труд в течение нескольких лет.

Будьте ответственны



Относитесь к любимцам ответственно / Фото Unsplash

Когда вы берете собаку, то обязуетесь не только ухаживать за ней на протяжении всей жизни животного. Вы также несете ответственность за то, чтобы собака не представляла угрозы и не создавала неудобства для окружающих вас людей.

Владелец собаки должен заботиться о безопасности: водить животное на поводке, а также в наморднике там, где этого требуют правила. Вы отвечаете за то, чтобы ваша собака не напала на людей, не выбежала на дорогу, не испугала окружающих.

Приучайте собаку не лаять без причины – ведь постоянный неконтролируемый шум будет мешать вашим соседям. Помните, что собака – не предмет первой необходимости. Вы взяли любимца для себя, своего развлечения и удовольствия – поэтому старайтесь, чтобы жизнь окружающих рядом с вашей собакой была комфортной.

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Расслабьтесь



Не волнуйтесь слишком сильно – ведь жизнь с собакой должна доставлять удовольствие / Фото Unsplash