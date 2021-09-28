Пожарный спас котенка, сделав массаж сердца: видео дня

В Турции пожарный спас жизнь котенку, сделав непрямой массаж сердца. Малыш потерял сознание, застряв в очень узкой щели.

Случай произошел в районе Деринс на северо-западе турецкой провинции Коджаэли. Героический поступок пожарного очевидцы сняли на видео.

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Жизнь котенку спас массаж сердца

Случай едва не стал трагическим из-за любознательности котенка. Малыш залез в узкую щель между двумя домами. От давления он потерял сознание и не мог выбраться. К счастью, его увидели жители дома и вызвали спасателей.

Они достали малыша, и один из пожарных стал делать ему непрямой массаж сердца. Его усилия были успешными: малыш отошел и открыл глаза, глубоко вдохнув. Впоследствии спаситель дал ему попить водички и немного умыл малыша.

Как котенку делали непрямой массаж сердца: смотрите видео DHА

Полосатый счастливец пошел на руки пожарному и охотно у него сидел.

Невероятные спасения котов: подобные истории

Четвероногие часто оказываются в ситуациях, в которых только доброта человека становится их спасательным кругом.

Так, например, в Киеве на загруженной трассе между автомобилями оказался котенок. Он мог погибнуть в любой момент, если бы не доброе сердце скутериста, который его подобрал.

В Полтаве полиция остановила автомобиль за нарушение и услышала из машины жалобное мяуканье. Оказалось, что между радиатором и его решеткой забился котенок. Бампер удалось быстро разобрать, а малыша – спасти.

Маленькая кошечка полностью застряла головой в дырявой высохшей колоде. Освободиться самостоятельно котенок не мог. К счастью, ее заметили очевидцы и разрубили древесину.