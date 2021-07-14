Почему оставлять собаку в закрытом авто в жару – это смертельный грех
Источник:24 канал
Жара донимает не только людей, но и четвероногих любимцев. Но если двуногие могут самостоятельно себя охладить, то любимцы нуждаются в помощи и понимании. Иногда владельцы домашних животных не только не помогают воспитанникам, но и допускают роковую ошибку и оставляют их в авто.
Почему нельзя так поступать с любимцами, куда их девать и что делать, если вы видите беспомощную собаку в авто – читайте советы ниже.
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Жара и терморегуляция у собак
Собаки и кошки не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит на участках, не покрытых шерстью:
- в ушных раковинах;
- на носу;
- на подушечках лап.
Этого, конечно, не хватает, чтобы регулировать температуру тела. Поэтому в жаркий день собаке в несколько раз сложнее справиться с удушьем. Одно из самых опасных мест, где может оказаться собака в жару – закрытое авто.
Оставлять собаку без присмотра в горячем транспортном средстве, даже на несколько минут, опасно и потенциально может привести к летальному исходу. Салон машины нагревается гораздо быстрее и имеет гораздо более высокую температуру, чем наружный воздух. И полуоткрытые окна и щелка воздуха в этом случае не спасают ситуацию.
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Исследователи провели несколько тестов и наглядно показали, как меняется температура внутри авто, в зависимости от времени и отметки на термометре.
Как изменяется температура в авто
Источник: исследования Кэтрин Макларен, Ян Нулла и Джеймс Куинн, опубликованные на Pediatrics
|Температура на улице
|В авто за 10 минут
|В авто за 30 минут
|20 ℃
|33 ℃
|44 ℃
|24 ℃
|37 ℃
|44 ℃
|28 ℃
|41 ℃
|48 ℃
|32 ℃
|45 ℃
|52 ℃
Следовательно, справиться с 24 – 28 градусной жарой в авто собаке не под силу. Если его оставить на полчаса в одиночестве в такую духоту – может случиться тепловой удар, инсульт или даже смерть.
Исследование показало: безопасно оставлять собаку в машине максимум на 5 минут. И то это касается случаев, когда внешняя температура выше нуля и ниже 21 градусов.
Не оставляйте собаку в жару в авто / Фото с Unsplash
Еще раз о важном
Если вы знаете, что должны в жару взять свою собаку в машину, заранее подумайте о том, где ее оставите. Любимец – не сумка и не бутылка с водой, их нужно взять с собой. Лучший вариант: иметь кого-то, кто подстрахует и подержит собаку в тени на улице.
Подумайте заранее, где именно будет находиться собака, кроме как в авто / Фото с Unsplash
Другая идея – немного опаснее – оставить собаку рядом со зданием, в которое вы направляетесь и привязать рядом на поводок. Можно также попытаться взять любимца с собой: все больше учреждений становятся петс-френдли и позволяют заходить с собаками.
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В конце концов повторимся – не оставляйте собак в авто в жару, это приносит им чрезвычайные страдания. Если же вы видите, как кто-то оставляет собаку одну в машине – сделайте замечание владельцу и объясните, что это пренебрежение безопасностью.Важно! В случае же, если вы заметили в оставленном авто измученную собаку, старайтесь найти ее владельца или позвоните в полицию. Каждая минута может стоить четвероногому здоровья или жизни.