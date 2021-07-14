Чому не можна так вчиняти з улюбленцями, куди їх подіти і що робити, якщо ви бачите безпомічного собаку в авто – читайте поради нижче.
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Спека і терморегуляція у собак
Собаки і коти не пітніють з метою терморегуляції. Потовиділення у них відбувається лише на ділянках, які не вкриті шерстю:
- у вушних раковинах;
- на носі;
- на подушечках лап.
Цього, звісно, не вистачає, щоб регулювати температуру тіла. Відтак у спекотний день собаці у декілька разів складніше упоратися із задухою. Одне із найнебезпечніших місць, де може опинитися собака у спеку – зачинене авто.
Залишати собаку без нагляду в гарячому транспортному засобі, навіть на кілька хвилин, небезпечно і потенційно може призвести до летального результату. Салон машини нагрівається набагато швидше і має набагато вищу температуру, ніж зовнішнє повітря. І напіввідчинені вікна і щілинка повітря у цьому випадку не рятують ситуацію.
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Дослідники провели декілька тестів і наочно показали, як саме змінюються температура усередині авто, залежно від часу і позначки на термометрі.
Як змінюється температура в авто
Джерело: дослідження Кетрін Макларен, Ян Нулл та Джеймс Квін, опубліковані на Pediatrics
|Температура на вулиці
|В авто за 10 хвилин
|В авто за 30 хвилин
|20℃
|33℃
|44℃
|24℃
|37℃
|44℃
|28℃
|41℃
|48℃
|32 ℃
|45℃
|52℃
Відтак, впоратися із 24 – 28 градусною спекою в авто собаці не до снаги. Якщо його залишити на пів години на самоті у таку задуху – може трапитися тепловий удар, інсульт чи навіть смерть.
Дослідження показало: безпечно залишати собаку в машині максимум на 5 хвилин. І те це стосується випадків, коли зовнішня температура вище нуля і нижча за 21 градус.
Не залишайте собаку у спеці в авто / Фото з Unsplash
Ще раз про важливе
Якщо ви знаєте, що мусите у спеку взяти свого собаку в авто, заздалегідь подумайте про те, де його залишите. Улюбленець – не сумка і пляшка з водою, їх потрібно взяти із собою. Найкращий варіант: мати когось, хто підстрахує і потримає собаку у затінку на вулиці.
Подумайте заздалегідь, де саме перебуватиме собака, окрім як в авто / Фото з Unsplash
Інша ідея – трохи небезпечніша – залишити собаку поруч із будівлею, у яку ви прямуєте і прив'язати поруч на повідець. Можна також спробувати взяти улюбленця із собою: усе більше установ стають петс-френдлі і дозволяють заходити із собаками.
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Зрештою повторимося – не залишайте собак в авто у спеку, це приносить їм надзвичайні страждання. Якщо ж ви бачите, як хтось залишає песика самого у машині – зробіть зауваження власнику і поясніть, що це нехтування безпекою.