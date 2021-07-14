Чому не можна так вчиняти з улюбленцями, куди їх подіти і що робити, якщо ви бачите безпомічного собаку в авто – читайте поради нижче.

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Спека і терморегуляція у собак

Собаки і коти не пітніють з метою терморегуляції. Потовиділення у них відбувається лише на ділянках, які не вкриті шерстю:

у вушних раковинах;

на носі;

на подушечках лап.

Цього, звісно, не вистачає, щоб регулювати температуру тіла. Відтак у спекотний день собаці у декілька разів складніше упоратися із задухою. Одне із найнебезпечніших місць, де може опинитися собака у спеку – зачинене авто.

Залишати собаку без нагляду в гарячому транспортному засобі, навіть на кілька хвилин, небезпечно і потенційно може призвести до летального результату. Салон машини нагрівається набагато швидше і має набагато вищу температуру, ніж зовнішнє повітря. І напіввідчинені вікна і щілинка повітря у цьому випадку не рятують ситуацію.

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Дослідники провели декілька тестів і наочно показали, як саме змінюються температура усередині авто, залежно від часу і позначки на термометрі.

Як змінюється температура в авто

Джерело: дослідження Кетрін Макларен, Ян Нулл та Джеймс Квін, опубліковані на Pediatrics

Температура на вулиці В авто за 10 хвилин В авто за 30 хвилин 20℃ 33℃ 44℃ 24℃ 37℃ 44℃ 28℃ 41℃ 48℃ 32 ℃ 45℃ 52℃

Примітка. У дослідженні використані дані, вимірювані у Фаренгейтах. За допомогою конвертера ми перевели їх у градуси за Цельсієм.

Відтак, впоратися із 24 – 28 градусною спекою в авто собаці не до снаги. Якщо його залишити на пів години на самоті у таку задуху – може трапитися тепловий удар, інсульт чи навіть смерть.

Дослідження показало: безпечно залишати собаку в машині максимум на 5 хвилин. І те це стосується випадків, коли зовнішня температура вище нуля і нижча за 21 градус.



Не залишайте собаку у спеці в авто / Фото з Unsplash

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Ще раз про важливе

Якщо ви знаєте, що мусите у спеку взяти свого собаку в авто, заздалегідь подумайте про те, де його залишите. Улюбленець – не сумка і пляшка з водою, їх потрібно взяти із собою. Найкращий варіант: мати когось, хто підстрахує і потримає собаку у затінку на вулиці.



Подумайте заздалегідь, де саме перебуватиме собака, окрім як в авто / Фото з Unsplash

Інша ідея – трохи небезпечніша – залишити собаку поруч із будівлею, у яку ви прямуєте і прив'язати поруч на повідець. Можна також спробувати взяти улюбленця із собою: усе більше установ стають петс-френдлі і дозволяють заходити із собаками.

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Зрештою повторимося – не залишайте собак в авто у спеку, це приносить їм надзвичайні страждання. Якщо ж ви бачите, як хтось залишає песика самого у машині – зробіть зауваження власнику і поясніть, що це нехтування безпекою.

Важливо! У разі ж, якщо ви помітили у залишеному авто змученого собаку, намагайтеся знайти його власника чи зателефонуйте до поліції. Кожна хвилина може коштувати чотирилапому здоров'я чи життя.