Почему нельзя так поступать с любимцами, куда их девать и что делать, если вы видите беспомощную собаку в авто – читайте советы ниже.

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Жара и терморегуляция у собак

Собаки и кошки не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит на участках, не покрытых шерстью:

в ушных раковинах;

на носу;

на подушечках лап.

Этого, конечно, не хватает, чтобы регулировать температуру тела. Поэтому в жаркий день собаке в несколько раз сложнее справиться с удушьем. Одно из самых опасных мест, где может оказаться собака в жару – закрытое авто.

Оставлять собаку без присмотра в горячем транспортном средстве, даже на несколько минут, опасно и потенциально может привести к летальному исходу. Салон машины нагревается гораздо быстрее и имеет гораздо более высокую температуру, чем наружный воздух. И полуоткрытые окна и щелка воздуха в этом случае не спасают ситуацию.

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Исследователи провели несколько тестов и наглядно показали, как меняется температура внутри авто, в зависимости от времени и отметки на термометре.

Как изменяется температура в авто

Источник : исследования Кэтрин Макларен, Ян Нулла и Джеймс Куинн, опубликованные на Pediatrics

Температура на улице В авто за 10 минут В авто за 30 минут 20 ℃ 33 ℃ 44 ℃ 24 ℃ 37 ℃ 44 ℃ 28 ℃ 41 ℃ 48 ℃ 32 ℃ 45 ℃ 52 ℃

Примечание. В исследовании использованы данные, измеряемые в Фаренгейтах. С помощью конвертера мы перевели их в градусы по Цельсию.

Следовательно, справиться с 24 – 28 градусной жарой в авто собаке не под силу. Если его оставить на полчаса в одиночестве в такую ​​духоту – может случиться тепловой удар, инсульт или даже смерть.

Исследование показало: безопасно оставлять собаку в машине максимум на 5 минут. И то это касается случаев, когда внешняя температура выше нуля и ниже 21 градусов.



Не оставляйте собаку в жару в авто / Фото с Unsplash

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Еще раз о важном

Если вы знаете, что должны в жару взять свою собаку в машину, заранее подумайте о том, где ее оставите. Любимец – не сумка и не бутылка с водой, их нужно взять с собой. Лучший вариант: иметь кого-то, кто подстрахует и подержит собаку в тени на улице.



Подумайте заранее, где именно будет находиться собака, кроме как в авто / Фото с Unsplash

Другая идея – немного опаснее – оставить собаку рядом со зданием, в которое вы направляетесь и привязать рядом на поводок. Можно также попытаться взять любимца с собой: все больше учреждений становятся петс-френдли и позволяют заходить с собаками.

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В конце концов повторимся – не оставляйте собак в авто в жару, это приносит им чрезвычайные страдания. Если же вы видите, как кто-то оставляет собаку одну в машине – сделайте замечание владельцу и объясните, что это пренебрежение безопасностью.