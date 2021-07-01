Ветеринар Никита Сорочинской рассказывает, что животные тяжелее переносят жару, чем люди. В частности из-за температурного режима – у них температура выше, чем у людей. Также у животных теплообмен происходит через дыхание – они не потеют, но выдыхают горячий воздух.

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Стрижка "на лето"

Для животных шерсть является своеобразным барьером от солнца – как шляпа у людей. Поэтому ветеринар не советует полностью состригать шерсть у животных.

Если животное очень пушистое или длинношерстное, то подстричь немного можно. Однако не полностью. Ни в коем случае не стоит стричь налысо, ведь защитный барьер должен быть на теле,

– рассказал ветеринар.

Собак маленьких пород (шпицов или мальтезе) стоит стричь, хотя бы потому, что их шерсть сбивается и животному становится трудно. Их следует подстригать "в меру".

Лучше гулять, когда нет жары

лучше гулять с животными очень рано или поздно вечером – по 20 – 30 минут;

если животное гуляет 3 – 4 раза в день, то лучше выходить на минимально короткое время.

Если животному жарко дома, то специалист советует обустроить любимцу темный угол.

Можно обустроить для животного темный уголок, в который бы не светило солнце. Или же продается много простинок или подстилок, которые охлаждаются и остаются преимущественно комнатной температуры,

– отметил ветеринар.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащий все необходимые его организму питательные вещества.

Водный баланс: как сохранить

На прогулке нужно иметь с собой воду для собаки и периодически предлагать ее животному. Оно будет пить, как только захочет.

Чаще всего , у животного, который хочет пить – ускоряется дыхание и выделяется больше слюны.

Любимцам , которые имеют приплюснутую мордочку, нужно больше уделять внимания. Ведь из-за особенностей строения они вдыхают и выдыхают меньше воздуха – с ними не советуют гулять в жару.

Советы по рациону

Единственное, что можно изменить – добавить витаминные препараты. Ведь животное должно есть постоянно одинаковую пищу,

– рассказал Никита Сорочинский.

Тепловой удар: признаки и план действий

Признаки теплового удара:

ускоренное дыхания – до 300 – 400 раз в минуту;

выделяется много слюны;

любимец ищет темное и прохладное место;

заторможенные реакции из-за нехватки кислорода;

даже потеря сознания.

Если случился удар, то животное прежде всего нужно охладить – обеспечить тень, прохладное место и завернуть в полотенце, пропитанное в воде комнатной температуры.

Полотенце нужно менять, как только оно нагревается,

– говорит ветеринар.

Также холодной водой специалист советует промачивать зоны, где наиболее крупные сосуды – шею, внутреннюю сторону лапок и живот.

Если животному жарко на улице, то можно дать ему попить воды и намочить внутреннюю часть лапок и живот.

Обратите внимание! Специалист говорит, что летом нельзя оставлять собак в автомобилях!

Как уберечь собаку от жары: смотрите видео 24 канала



Как уберечь от жары домашних любимцев / Инфографика 24 канала