Ветеринар Никита Сорочинской рассказывает, что животные тяжелее переносят жару, чем люди. В частности из-за температурного режима – у них температура выше, чем у людей. Также у животных теплообмен происходит через дыхание – они не потеют, но выдыхают горячий воздух.
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Стрижка "на лето"
Для животных шерсть является своеобразным барьером от солнца – как шляпа у людей. Поэтому ветеринар не советует полностью состригать шерсть у животных.
Если животное очень пушистое или длинношерстное, то подстричь немного можно. Однако не полностью. Ни в коем случае не стоит стричь налысо, ведь защитный барьер должен быть на теле,
– рассказал ветеринар.
Собак маленьких пород (шпицов или мальтезе) стоит стричь, хотя бы потому, что их шерсть сбивается и животному становится трудно. Их следует подстригать "в меру".
Лучше гулять, когда нет жары
- лучше гулять с животными очень рано или поздно вечером – по 20 – 30 минут;
- если животное гуляет 3 – 4 раза в день, то лучше выходить на минимально короткое время.
Если животному жарко дома, то специалист советует обустроить любимцу темный угол.
Можно обустроить для животного темный уголок, в который бы не светило солнце. Или же продается много простинок или подстилок, которые охлаждаются и остаются преимущественно комнатной температуры,
– отметил ветеринар.
Водный баланс: как сохранить
На прогулке нужно иметь с собой воду для собаки и периодически предлагать ее животному. Оно будет пить, как только захочет.
Чаще всего, у животного, который хочет пить – ускоряется дыхание и выделяется больше слюны.
Любимцам, которые имеют приплюснутую мордочку, нужно больше уделять внимания. Ведь из-за особенностей строения они вдыхают и выдыхают меньше воздуха – с ними не советуют гулять в жару.
Советы по рациону
Единственное, что можно изменить – добавить витаминные препараты. Ведь животное должно есть постоянно одинаковую пищу,
– рассказал Никита Сорочинский.
Тепловой удар: признаки и план действий
Признаки теплового удара:
- ускоренное дыхания – до 300 – 400 раз в минуту;
- выделяется много слюны;
- любимец ищет темное и прохладное место;
- заторможенные реакции из-за нехватки кислорода;
- даже потеря сознания.
Если случился удар, то животное прежде всего нужно охладить – обеспечить тень, прохладное место и завернуть в полотенце, пропитанное в воде комнатной температуры.
Полотенце нужно менять, как только оно нагревается,
– говорит ветеринар.
Также холодной водой специалист советует промачивать зоны, где наиболее крупные сосуды – шею, внутреннюю сторону лапок и живот.
Если животному жарко на улице, то можно дать ему попить воды и намочить внутреннюю часть лапок и живот.
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