Ветеринар Микита Сорочинський розповідає, що тварини важче переносять спеку, ніж люди. Зокрема через температурний режим – у них температура вища, ніж у людей. Також у тварин теплообмін відбувається через дихання – вони не потіють, але видихають гаряче повітря.
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Стрижка "на літо"
Для тварин шерсть є своєрідним бар'єром від сонця – наче капелюх в людей. Тож ветеринар не радить повністю зістригати шерсть у тварин.
Якщо тваринка дуже пухнаста чи довгошерста, то підстригти трішки можна. Проте не повністю. У жодному разі не варто стригти налисо, адже захисний бар'єр повинен бути на тілі,
– розповів ветеринар.
Собак маленьких порід (шпиців або мальтезе) варто стригти, хоча б тому, що їхня шерсть збивається й тварині стає важко. Їх варто підстригати "в міру".
Найкраще гуляти, коли немає спеки
- найкраще гуляти з тваринами дуже рано або пізно ввечері – по 20 – 30 хвилин;
- якщо тварина гуляє 3 – 4 рази на день, то краще виходити на мінімально короткий час.
Якщо тварині спекотно вдома, то фахівець радить облаштувати улюбленцю темний куток.
Можна облаштувати для тварини темний куточок, у який би не світило сонце. Або ж продається багато простинок чи підстилок, які охолоджуються та залишаються переважно кімнатної температури,
– зазначив ветеринар.
Водний баланс: як зберегти
На прогулянці потрібно мати з собою воду для собаки та періодично пропонувати її тварині. Вона питиме, як тільки захоче.
Найчастіше, у тварини, яка хоче пити – пришвидшується дихання та виділяється більше слини.
Улюбленцям, які мають приплеснуту мордочку, потрібно більше приділяти уваги. Адже через особливості будови вони вдихають та видихають менше повітря – з ними не радять гуляти у спеку.
Поради щодо раціону
Єдине, що можна змінити – додати вітамінні препарати. Адже тварина повинна їсти постійно однакову їжу,
– розповів Микита Сорочинський.
Тепловий удар: ознаки та план дій
Ознаки теплового удару:
- пришвидшене дихання – до 300 – 400 разів на хвилину;
- виділяється багато слини;
- улюбленець шукає темне та прохолодне місце;
- загальмовані реакції через брак кисню;
- навіть втрата свідомості.
Якщо трапився удар, то тварину перш за все потрібно охолодити – забезпечити тінь, прохолодне місце та загорнути в полотенце, намочене у воді кімнатної температури.
Полотенце потрібно змінювати, як тільки воно нагрівається,
– каже ветеринар.
Також холодною водою фахівець радить промочувати зони, де найбільші судини – шию, внутрішню сторону лапок та живіт.
Якщо тварині спекотно на вулиці, то можна дати їй попити води та намочити внутрішню частину лапок й живіт.
Як вберегти собаку від спеки: дивіться відео 24 каналу
Як вберегти від спеки домашніх улюбленців / Інфографіка 24 каналу
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