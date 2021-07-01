Ветеринар Микита Сорочинський розповідає, що тварини важче переносять спеку, ніж люди. Зокрема через температурний режим – у них температура вища, ніж у людей. Також у тварин теплообмін відбувається через дихання – вони не потіють, але видихають гаряче повітря.

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Стрижка "на літо"

Для тварин шерсть є своєрідним бар'єром від сонця – наче капелюх в людей. Тож ветеринар не радить повністю зістригати шерсть у тварин.

Якщо тваринка дуже пухнаста чи довгошерста, то підстригти трішки можна. Проте не повністю. У жодному разі не варто стригти налисо, адже захисний бар'єр повинен бути на тілі,

– розповів ветеринар.

Собак маленьких порід (шпиців або мальтезе) варто стригти, хоча б тому, що їхня шерсть збивається й тварині стає важко. Їх варто підстригати "в міру".

Найкраще гуляти, коли немає спеки

найкраще гуляти з тваринами дуже рано або пізно ввечері – по 20 – 30 хвилин;

якщо тварина гуляє 3 – 4 рази на день, то краще виходити на мінімально короткий час.

Якщо тварині спекотно вдома, то фахівець радить облаштувати улюбленцю темний куток.

Можна облаштувати для тварини темний куточок, у який би не світило сонце. Або ж продається багато простинок чи підстилок, які охолоджуються та залишаються переважно кімнатної температури,

– зазначив ветеринар.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Водний баланс: як зберегти

На прогулянці потрібно мати з собою воду для собаки та періодично пропонувати її тварині. Вона питиме, як тільки захоче.

Найчастіше, у тварини, яка хоче пити – пришвидшується дихання та виділяється більше слини.

Улюбленцям, які мають приплеснуту мордочку, потрібно більше приділяти уваги. Адже через особливості будови вони вдихають та видихають менше повітря – з ними не радять гуляти у спеку.

Поради щодо раціону

Єдине, що можна змінити – додати вітамінні препарати. Адже тварина повинна їсти постійно однакову їжу,

– розповів Микита Сорочинський.

Тепловий удар: ознаки та план дій

Ознаки теплового удару:

пришвидшене дихання – до 300 – 400 разів на хвилину;

виділяється багато слини;

улюбленець шукає темне та прохолодне місце;

загальмовані реакції через брак кисню;

навіть втрата свідомості.

Якщо трапився удар, то тварину перш за все потрібно охолодити – забезпечити тінь, прохолодне місце та загорнути в полотенце, намочене у воді кімнатної температури.

Полотенце потрібно змінювати, як тільки воно нагрівається,

– каже ветеринар.

Також холодною водою фахівець радить промочувати зони, де найбільші судини – шию, внутрішню сторону лапок та живіт.

Якщо тварині спекотно на вулиці, то можна дати їй попити води та намочити внутрішню частину лапок й живіт.

Зверніть увагу! Фахівець каже, що влітку не можна залишати собак в автомобілях!

Як вберегти собаку від спеки: дивіться відео 24 каналу



Як вберегти від спеки домашніх улюбленців / Інфографіка 24 каналу

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