Прежде всего палящее солнце крайне опасно для животных преклонного возраста, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами избыточного веса. Также нужно беречь от жары беременных собак и щенков, а также собак крупных и гигантских пород.

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Не нужно долго гулять с любимцами в разгар жарких летних дней / Фото Pexels

КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" рекомендует придерживаться простых правил, чтобы уберечь питомцев от опасных последствий воздействия высоких температур летом:

Не перекармливайте собаку, ведь любимцы меньше двигаются в жару, а потому и пищи им нужно меньше.

В доступе животного всегда быть свежая питьевая вода – в жару организм животного быстро теряет жидкость.

Поставьте лежанку для сна в хорошо проветриваемом помещении. Следите, чтобы на нее не попадал прямой солнечный свет.

Некоторые владельцы полностью стригут своего любимца в жару. Ветеринары не рекомендуют так делать, ведь шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает от перегрева.

Избегайте длительных прогулок на открытом солнце.

Важное правило: ни в коем случае не оставляйте животное в закрытом автомобиле, даже если в нем отрыты окна.



Не оставляйте питомца в закрытом автомобиле / Фото Pexels

Прямые лучи летнего солнца для наших собачек гораздо опаснее, чем холод. Если вы заметили, что животное часто останавливается, не реагирует на голос или ложится отдохнуть посреди прогулки, нужно немедленно отвести его в тень.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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учащенное дыхание,

слишком бледная слизистая ротовой полости,

рвота.

Для оказания первой помощи смочите прохладной водой живот, подушечки лап и ушные раковины животного, – советуют ветеринары КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

И немедленно обращайтесь за помощью в ближайшую ветеринарную клинику!

Если собака часто останавливается или ложится, отведите ее в тень / Фото Pexels

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