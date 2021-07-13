В основе работы компании Purina® – качественное питание для домашних любимцев. Впрочем, Purina® делает несколько больше, чем просто питание и поэтому обязалась сделать все возможное для лучшего будущего домашних животных, людей, которые их любят, и нашей общей планеты.

Обязательства компания выложила в 10 пунктов, которые стремится выполнить до 2023 года. Каждый из них уже меняет мир к лучшему в Украине и других странах Европы.

Purina® Ukraine – Заботится о любимцах и о нашей планете

Обязательства компании Purina®

  1. Воплощать инновации для улучшения здоровья и благосостояния животных

В Purina® убеждены: качественное питание, созданное учеными, имеет важное значение для благосостояния домашних любимцев.

Purina® планирует выпустить 14 новых продуктов, предназначенных для улучшения здоровья и благосостояния животных. В 2018 году выпустили 7 новых продуктов, а в течение 2019 было создано еще 16 продуктов.
Поэтому цель уже выполнили на 100%: в целом запустили 23 новых продукта против запланированных 14.

  1. Предоставлять доступную информацию о продуктах Purina®

Purina® стремится предоставлять потребителям легкий доступ, точную и прозрачную информацию о кормах для домашних животных.

Сегодня владельцы домашних животных внимательно изучают бренды и товары Purina®. Они хотят знать, что входит в состав продукции. Потому чем больше такой информации, тем лучше.

Компания признает, что, хотя уже делится информацией о продукции, однако владельцы домашних животных не всегда могут понять ее так легко, как хотелось бы. Компания Purina® пытается сделать информацию о питании доступной и понятной для всех.

  1. Убрать искусственные красители из продукции Purina®

В компании осознают так же, как люди не желают видеть искусственные красители в своей пищи, они против их наличия в корме, который употребляют их домашние любимцы. Поэтому Purina® достигла значительного прогресса по составу кормов.

В 2018 году искусственных красителей в целом использовали 68 тонн. Годом ранее эта цифра была значительно больше – 125,2 тонны. Это составляет снижение на 45,4% с декабря 2017 года.

  1. Способствовать снижению риска ожирения домашних любимцев

Исследования доказывают, что ожирение является главной проблемой здоровья домашних любимцев: 33 – 58% кошек и собак имеют избыточный вес.

Цель компании – инициировать реальные изменения, чтобы помочь уменьшить риск ожирения домашних любимцев. Для этого создают совместные профилактические программы с ключевыми специалистами по питанию и здравоохранению.

  1. Способствовать поиску владельцев для бездомных животных

Из-за экономических и социальных факторов тысячи собак, кошек и других животных ежегодно остаются брошенными. К сожалению, их количество постоянно растет. В компании осознают, что находятся в уникальном положении, и уже участвуют в ряде программ, способствующих адопции домашних животных.

В Украине Purina® в частности уже давно поддерживает программу "Сытый старт" в рамках которой будущие владельцы домашних любимцев получают стартовый набор корма для нового члена их семьи.

  1. Продвигать преимущества присутствия собак на рабочем месте

Согласно исследованиям, работники, которые приводят питомцев на работу, имеют меньше симптомов стресса. Наличие четвероногих в офисе способствует гармоничному сочетанию работы и личной жизни, говорят ученые.

В Purina® способствуют тому, чтобы любимцы радовали своих хозяев даже во время рабочего дня. В конце 2020 Purina® создала 200 альянсов для поддержки инициативы относительно присутствия собак на рабочем месте. Запланированную цель уже удалось достичь на 100%.

  1. Популяризировать программы для детей, посвященные ответственному отношению к домашним любимцам

Дети – это следующее поколение владельцев домашних животных. Важно, чтобы они понимали преимущества четвероногих питомцев и осознавали, как лучше вести себя с ними.

  1. Создавать рабочие места для молодежи во всей Европе

Безработица – мировая проблема, к решению которой приобщается Purina®. В компании осознают, что создание и предоставление рабочих мест является чрезвычайно важным как для хозяев домашних животных, так и для благополучия четвероногих.

Выполнить эту цель уже удалось на 100%. В Purina® трудоустроили 2429 молодых людей с 2014 года. В компании ежегодно является от 20 000 до 25 000 возможностей трудоустройства для молодежи в возрасте до 30 лет. Более о рабочих местах в Purina® для молодых людей читайте здесь.

  1. Улучшить экологические характеристики упаковки Purina®

В компании работают над уменьшением количества различных слоев материалов для упаковок и их сочетания. Это нужно для того, чтобы сделать упаковки легче для вторичного использования. Один из приоритетов – сделать упаковку для влажных кормов Purina® полностью пригодной для вторичного использования.

  1. Внедрить ответственный подход к выбору источников сырья

Владельцы домашних животных, поставщики или ветеринары хотят знать, откуда берут ингредиенты для кормов. К тому же важно знать, какое влияние на окружающую среду осуществляет их источник.

Именно поэтому Purina® стремится, чтобы производство сырья для кормов было ответственным и экологически безопасным.