В основі роботи компанії Purina® – якісне харчування для домашніх улюбленців. Втім, Purina® робить дещо більше, ніж просто харчування і тому зобов'язалася зробити все можливе для кращого майбутнього домашніх тварин, людей, які їх люблять, та нашої спільної планети.
Зобов'язання компанія виклала у 10 пунктів, які прагне виконати до 2023 року. Кожен з них уже змінює світ на краще в Україні та інших країнах Європи.
Purina® Ukraine – Піклується про улюбленців та про нашу планету
Зобов’язання компанії Purina®
-
Втілювати інновації для поліпшення здоров'я та добробуту домашніх тварин
У Purina® переконані: якісне харчування, створене науковцями, має важливе значення для добробуту домашніх улюбленців.
Purina® планує випустити 14 нових продуктів, призначених для покращення здоров'я та добробуту домашніх тварин. У 2018 році випустили 7 нових продуктів, а протягом 2019 року було створено ще 16 продуктів.
Відтак мету вже виконали на 100%: у цілому запустили 23 нові продукти проти запланованих 14.
-
Надавати доступну інформацію про продукти Purina®
Purina® прагне надавати споживачам легкий доступ, точну та прозору інформацію про корми для домашніх тварин.
Сьогодні власники домашніх тварин уважно вивчають бренди та товари Purina®. Вони хочуть знати, що входить до складу продукції. Тому що більше такої інформації, то краще.
Компанія визнає, що, хоча вже ділиться інформацією про продукцію, проте власники домашніх тварин не завжди можуть зрозуміти її так легко, як хотілося б. Компанія Purina® намагається зробити інформацію про харчування доступною та зрозумілою для всіх.
-
Прибрати штучні барвники з продукції Purina®
У компанії усвідомлюють: так само, як люди не бажають бачити штучні барвники у своїй їжі, вони проти їхньої наявності в кормі, який вживають їхні домашні улюбленці. Відтак Purina® досягла значного прогресу щодо складу кормів.
У 2018 році штучних барвників загалом використали 68 тонн. Роком раніше ця цифра була значно більшою – 125,2 тонни. Це становить зниження на 45,4 % з грудня 2017 року.
-
Сприяти зниженню ризику ожиріння домашніх улюбленців
Дослідження доводять, що ожиріння є головною проблемою здоров'я домашніх улюбленців: 33 – 58 % котів та собак мають надмірну вагу.
Мета компанії – ініціювати реальні зміни, щоб допомогти зменшити ризик ожиріння домашніх улюбленців. Для цього створюють спільні профілактичні програми з ключовими фахівцями щодо харчування та охорони здоров'я.
-
Сприяти пошуку власників для безпритульних тварин
Через економічні та соціальні фактори тисячі собак, котів та інших тварин щороку залишаються покинутими. На жаль, їхня кількість невпинно зростає. У компанії усвідомлюють, що перебувають в унікальному положенні, і вже беруть участь у низці програм, що сприяють адопції домашніх тварин.
В Україні Purina® зокрема вже давно підтримує програму "Ситий старт" в рамках якої майбутні власники домашніх улюбленців отримують стартовий набір корму для нового члену їх родини.
-
Просувати переваги присутності собак на робочому місці
Згідно з дослідженнями, працівники, які приводять домашніх улюбленців на роботу, мають менше симптомів стресу. Наявність чотирилапих в офісі сприяє гармонійному поєднанню роботи та особистого життя, кажуть науковці.
У Purina® сприяють тому, щоб улюбленці тішили своїх господарів навіть під час робочого дня. Наприкінці 2020 року Purina® створила 200 альянсів для підтримки ініціативи щодо присутності собак на робочому місці. Заплановану мету вже вдалося досягти на 100%.
-
Популяризувати програми для дітей, що присвячені відповідальному ставленню до домашніх улюбленців
Діти – це наступне покоління власників домашніх тварин. Важливо, щоб вони усвідомлювали переваги чотирилапих вихованців і розуміли, як найкраще поводитися з ними.
-
Створювати робочі місця для молоді в усій Європі
Безробіття – світова проблема, до вирішення якої долучається Purina®. У компанії усвідомлюють, що створення та надання робочих місць є надзвичайно важливим як для господарів домашніх тварин, так і для благополуччя чотирилапих.
Виконати цю мету вже вдалося на 100%. У Purina® працевлаштували 2 429 молодих людей з 2014 року. У компанії щороку є від 20 000 до 25 000 можливостей працевлаштування для молоді віком до 30 років. Більше про робочі місця у Purina® для молодих людей читайте тут.
-
Поліпшити екологічні характеристики упаковки Purina®
У компанії працюють над зменшенням кількості різних шарів матеріалів для пакувань і їхнього поєднання. Це потрібно для того, щоб зробити упаковки легшими для вторинного використання. Один з пріоритетів – зробити упаковку для вологих кормів Purina® повністю придатною для вторинного використання.
-
Впровадити відповідальний підхід до вибору джерел сировини
Власники домашніх тварин, постачальники чи ветеринари хочуть знати, звідки беруть інгредієнти для кормів. До того ж важливо знати, який вплив на довкілля здійснює їхнє джерело.
Саме тому Purina® прагне забезпечити, щоб виробництво сировини для кормів було відповідальним та екологічно безпечним.