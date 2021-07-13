В основі роботи компанії Purina® – якісне харчування для домашніх улюбленців. Втім, Purina® робить дещо більше, ніж просто харчування і тому зобов'язалася зробити все можливе для кращого майбутнього домашніх тварин, людей, які їх люблять, та нашої спільної планети.

Зобов'язання компанія виклала у 10 пунктів, які прагне виконати до 2023 року. Кожен з них уже змінює світ на краще в Україні та інших країнах Європи.

Purina® Ukraine – Піклується про улюбленців та про нашу планету

Втілювати інновації для поліпшення здоров'я та добробуту домашніх тварин

У Purina® переконані: якісне харчування, створене науковцями, має важливе значення для добробуту домашніх улюбленців.

Purina® планує випустити 14 нових продуктів, призначених для покращення здоров'я та добробуту домашніх тварин. У 2018 році випустили 7 нових продуктів, а протягом 2019 року було створено ще 16 продуктів.

Відтак мету вже виконали на 100%: у цілому запустили 23 нові продукти проти запланованих 14.

Надавати доступну інформацію про продукти Purina®

Purina® прагне надавати споживачам легкий доступ, точну та прозору інформацію про корми для домашніх тварин.

Сьогодні власники домашніх тварин уважно вивчають бренди та товари Purina®. Вони хочуть знати, що входить до складу продукції. Тому що більше такої інформації, то краще.

Компанія визнає, що, хоча вже ділиться інформацією про продукцію, проте власники домашніх тварин не завжди можуть зрозуміти її так легко, як хотілося б. Компанія Purina® намагається зробити інформацію про харчування доступною та зрозумілою для всіх.

Прибрати штучні барвники з продукції Purina®

У компанії усвідомлюють: так само, як люди не бажають бачити штучні барвники у своїй їжі, вони проти їхньої наявності в кормі, який вживають їхні домашні улюбленці. Відтак Purina® досягла значного прогресу щодо складу кормів.

У 2018 році штучних барвників загалом використали 68 тонн. Роком раніше ця цифра була значно більшою – 125,2 тонни. Це становить зниження на 45,4 % з грудня 2017 року.

Сприяти зниженню ризику ожиріння домашніх улюбленців

Дослідження доводять, що ожиріння є головною проблемою здоров'я домашніх улюбленців: 33 – 58 % котів та собак мають надмірну вагу.

Мета компанії – ініціювати реальні зміни, щоб допомогти зменшити ризик ожиріння домашніх улюбленців. Для цього створюють спільні профілактичні програми з ключовими фахівцями щодо харчування та охорони здоров'я.

Сприяти пошуку власників для безпритульних тварин

Через економічні та соціальні фактори тисячі собак, котів та інших тварин щороку залишаються покинутими. На жаль, їхня кількість невпинно зростає. У компанії усвідомлюють, що перебувають в унікальному положенні, і вже беруть участь у низці програм, що сприяють адопції домашніх тварин.