Почему коты едят насекомых

Несмотря на тысячелетний домашний образ жизни кошки до сих пор остаются хищниками, которые даже при хорошем питании не обойдут случая побегать за мышью, птичкой, букашкой и вообще всем, что движется.

Узнайте Почему нельзя ругать кота, если он приносит вам свою добычу

Реакция кошки на движущийся объект – одна из особенностей охотничьего поведения. Существует довольно мало кошек, равнодушных к мухам. Между тем хозяин может удивленно смотреть, как его упитанный любимец ест мух, имея в своем меню разнообразные корма и лакомства.



Кот показывает охотничий инстинкт, ловя насекомое / Фото с Unsplash

Съедение жертвы, которая еще недавно летала – это не от того, что кот проголодался. Для мурчалки любая охота должна увенчаться поглощением своей жертвы, ну или хотя бы пробой ее на зубок. Это также контролируется сильными природными инстинктами, заложенными в подсознание животные несколько тысячелетий назад.

К тому же в дикой природе коты из-за нехватки еды могут довольствоваться и насекомыми – потому и квартирная мурка, поймав муху, непременно ее съест. Так делали ее предки на протяжении многих веков.

Интересно Почему коты любят валерьянку и почему им лучше ее не давать

Опасность от насекомых для кошек

Насекомые состоят в основном из белка и хитина, поэтому никакого вреда домашнему питомцу такой перекус не принесет. В организме насекомых нет ничего такого, чтобы не смог переварить организм кошачьих. Даже грязь, которую переносят мушки, не представляет опасности.

Но есть несколько "но".

Гельминты

Мухи ищут еду на помойках, в гниющих остатках, где скапливается много бактерий. Эти насекомые могут быть переносчиками гельминтов на своих лапках. Попадая в желудок кота, они вызывают неприятные последствия.

В большинстве случаев иммунитет животных должен справляться с таким незначительным количеством вредных веществ. Впрочем, если здоровье любимца ослаблено, последствия могут быть разными.

Обратите внимание 11 фактов о кошках, которые вы не знали

Укусы

Членистоногие, у которых есть жало, в большинстве случаев попытаются защищаться и атаковать хищника, который ведет охоту. Некоторые воспитанники обходятся отеком места укуса, а у других начинается рвота, диарея, может пойти пена изо рта.

Рекомендуется отвезти пострадавшего кота к ветеринару для оказания медицинской помощи.



Укус осы может вызвать у кота аллергию / Фото с Unsplash

Самый опасный укус в нёбо или гортань. Он спровоцирует отек, и животное может задохнуться.

Падение

Еще одна опасность, которая опосредованно связана с насекомыми. Дело в том, что в погоне за мухой или пчелой или еще кем-то другим, кот может увлечься и выпасть из окна. Именно поэтому лучше поставить на все окна специальные сетки, которые защитят кота от внезапного падения.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.