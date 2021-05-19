Чому коти їдять комах

Незважаючи на тисячолітній домашній спосіб життя кішки досі залишаються хижаками, які навіть при хорошому харчуванні не оминуть нагоди побігати за мишею, пташкою, комашкою і загалом усім, що рухається.

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Реакція кішки на об'єкт, що рухається – одна з особливостей мисливської поведінки. Існує досить мало котів, байдужих до мух. Тим часом господарю може бути дивно, як його вгодований улюбленець їсть мух, маючи в своєму меню різноманітні корми і ласощі.



Кіт показує мисливський інстинкт, ловлячи комаху / Фото з Unsplash

З’їдання жертви, яка ще нещодавно літала – це не від того, що кіт зголоднів. Для муркотуна будь-яке полювання повинно увінчатися поглинанням своєї жертви, ну або хоча б пробою її на зубок. Це також контролюється сильними природними інстинктами, закладеними в підсвідомість тварини кілька тисячоліть тому.

До того ж у дикій природі коти через нестачу їжі можуть задовольнятися і комахами – тому і квартирна мурка, спіймавши муху, неодмінно її з'їсть. Так робили її предки протягом багатьох століть.

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Небезпека від комах для котів

Комахи складаються в основному з білка і хітину, тому ніякої шкоди домашньому вихованцеві такий перекус не принесе. В організмі комах немає нічого такого, щоб не зміг перетравити організм котячих. Навіть бруд, який переносять мушки, не несе небезпеки.

Але є декілька "але".

Гельмінти

Мухи шукають їжу на смітниках, у гниючих залишках, де скупчується багато бактерій. Ці комахи можуть бути переносниками гельмінтів на своїх лапках. Потрапляючи в шлунок кота, вони викликають неприємні наслідки.

У більшості випадків імунітет тварин мав би поратися з такою незначною кількістю шкідливих речовин. Втім, якщо здоров’я улюбленця ослаблене, наслідки можуть бути різними.

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Укуси

Членистоногі, що мають жало, в більшості випадків спробують захищатися і атакувати хижака, який веде полювання. Деякі вихованці обходяться набряком місця укусу, а в інших починається блювота, діарея, може піти піна з рота.

Рекомендовано відвезти постраждалого кота до ветеринара для надання медичної допомоги.



Укус оси може викликати у кота алергію / Фото з Unsplash

Найнебезпечніший укус у піднебіння чи гортань. Він спровокує набряк, і тварина може задихнутися.

Падіння

Ще одна небезпека, яка опосередковано пов'язана з комахами. Річ у тім, що в гонитві за мухою чи бджолою чи ще кимось іншим, кіт може захопитися і випасти з вікна. Саме тому краще поставити на усі вікна спеціальні сітки, які захистять кота від раптового падіння.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.