Інші власники чотирилапих, навпаки, радіють. Вони вважають, що так котики демонструють людям свою любов та повагу.

Читайте Сіамський кіт: історія королівської породи, характер і стандарт зовнішності

Кішка хоче вас навчити



Інстинкти змушують кішок полювати / Фото Unsplash

Так, котики приносять здобич не тому, що вважають господарів надто голодними. Вони просто хочуть навчити свою людину полювати.

Саме з цією метою пухнастики приносять напівживих тваринок своїм кошенятам. Вміння добути собі їжу – запорука виживання у дикій природі. Навіть у домашніх котиків ці інстинкти дуже сильні.

Материнський інстинкт

Часто кішки вважають, що господарі не можуть самі добути собі їжу. І тому несуть додому свою здобич.

Так коти дбають про вас. А ще – вважають трішки "невдахами" і "рятують" від голодної смерті.



Коти приносять здобич, щоб навчити господарів полювати / Фото Unsplash

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Що робити, якщо кішка принесла мишку

У жодному разі не можна сварити тварину за таке полювання. Адже вона діяла із благородною метою.

Краще похваліть кішку за такий "подарунок", а потім непомітно позбудьтеся його. Найкраще – закопати здобич.

Якщо ви не хочете, щоб кішка полювала на птахів та дрібних тварин, одягніть їй на шию спеціальний дзвіночок. Так тваринки будуть попереджені, що йде хижак.

Актуально Ні – фуа-гра, шокерам і контрабанді: Британія втілює масштабну реформу щодо тварин

Ще один дієвий метод – ігри з кішкою. Активний рух допомагає вашому котику позбутися зайвої енергії та зменшує потребу в полюванні. Цей спосіб хороший тим, що є абсолютно безпечним для кішки – бо дзвіночки можуть викликати стрес у деяких улюбленців.