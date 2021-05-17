Змінити статус тварин вирішили у департаменті довкілля, продовольства і сільського господарства. План дій, який уже уклали, зробить революцію у поводженні із тваринами у самій Великій Британії і запровадить заходи щодо їх захисту за кордоном.

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Тварин визнають розумними істотами: що це дасть

По-перше, захистить тварин і утвердить покарання за посягання на їхнє життя і волю. До того ж не дозволятиме заробляти на тваринах: через неконтрольований продаж самих представників фауни чи продуктів з них.

Важливо, що у Британії збираються заборонити і жорстоке поводження з тваринами заради отримання якоїсь страви (як приклад, фуа-гра, заради якої гусок примусово годують надвеликими порціями – 24 канал).

Ми – нація любителів тварин, і ми були першою країною у світі, яка ухвалила закони про захист тварин. Ми очолимо захист тварин за кордоном, запровадивши найжорсткішу у світі заборону на слонову кістку і на ввезення мисливських трофеїв...

– сказав міністр захисту довкілля Великої Британії Джордж Юстіс.

У плані реформ британського уряду, зокрема:

заборона електронних нашийників із дистанційним керуванням;

боротьба з контрабандою цуценят і кошенят;

боротьба із викраденням домашніх тварин;

заборона продажу слонової кістки;

тримання приматів як домашніх тварин;

зупинка експорту тварин на відгодівлю і забій.

Таким чином, слонова кістка та плавники акули стануть незаконними трофеями.

Як змінюватимуть статус тварин

Через цілу систему реформи. Вона передбачає план дій, який частково уже розробили. Втілюватимуть його через декілька законопроєктів, які стосуватимуться різних сфер у поводженні з тваринами: як звичному домашньому володінні, так і розведенні задля прибутку.

Наразі перший законопроєкт схвалили у першому читанні у палаті лордів. Ним хочуть створити окремий Комітет з питань вивчення функцій, що стосуються впливу державної політики на добробут тварин.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців.

Документ передбачає офіційне визнання тварин розумними істотами. На законопроєкт чекає розгляд у другому читанні, відтак у палаті громад і розгляд правок. Інші законопроєкти готуються до першого розгляду.