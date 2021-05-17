Дослідження показало, що більшість американців дуже цінують думку свого пухнастого друга. Загалом опитали 2000 осіб.

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Скільки американців довіряють своїм тваринам



Дві третини американців довіряють своїм улюбленцям більше, ніж рідним і друзям / Фото Unsplash

Зокрема, виявилося, що ⅔ власників домашніх тварин довіряють улюбленцям більше, ніж родині, друзям і навіть собі.

Також 2 з 3 американців припиняють стосунки, якщо їхньому котові або собаці не подобається партнер.

67% опитаних заявили, що саме вихованець має остаточне слово у тому, з ким вони зустрічаються.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут.

Майже 7 з 10 американців зустрічалися з кимось, хто не подобався їх вихованцеві. Але не все так погано. Майже 70% респондентів зізналися, що улюбленцям сподобався їх наступний партнер і вони "схвалили" стосунки.



67% людей відмовляться від партнера заради тварини / Фото Unsplash

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Чому тваринам не подобався партнер

Серед поширених причин: зріст, вага й відсутність уваги. Серед проявів неприязні власники відзначили шипіння, гарчання й навіть використання пазурів або клювання у випадку із птахами.