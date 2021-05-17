Насправді фотографій було декілька. Усі вони були зроблені ще у 1961 році фотографом журналу Life Ральфом Крейном. Котики на фото проходять кастинг у самісінькому Голлівуді.

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На кастинг прийшли 152 чорних коти / Фото Life

Чотирилапі претендують на роль у фільмі "Історії жахів" за мотивами творів Едгара По. Одна із розповідей під назвою "Чорний кіт" також увійшла до сюжету.

На кастинг прийшли 152 котики зі своїми власниками. Очевидці розповідали, що тварини нервували набагато менше, ніж їх господарі.



Власники котів нервували більше за улюбленців / Фото Life

Режисер Роджер Корман шукав головного героя та декількох дублерів. Деяких котів одразу "дискваліфікували", бо у них були білі лапки або недостатньо чорні носики.

Історії жахів фільм, що вийшов на екрани у 1962 році. Його слоганом стала фраза "Трилогія шоку та жахів"".

Ролі віддали котам із найпохмурішими мордами.



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Фото Life