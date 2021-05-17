На самом деле фотографий было несколько. Все они были сделаны еще в 1961 году фотографом журнала Life Ральфом Крейном. Котики на фото проходят кастинг в самом Голливуде.
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На кастинг пришли 152 черных кота / Фото Life
Четвероногие претендуют на роль в фильме "Истории ужасов" по мотивам рассказов Эдгара По. Один из рассказов под названием "Черный кот" также вошел в сюжет.
На кастинг пришли 152 котика со своими владельцами. Очевидцы рассказывали, что животные нервничали намного меньше, чем их хозяева.
Владельцы кошек нервничали больше любимцев / Фото Life
Режиссер Роджер Корман искал главного героя и нескольких дублеров. Некоторых кошек сразу "дисквалифицировали", потому что у них были белые лапки или недостаточно черные носики.
Истории ужасовфильм, вышедший на экраны в 1962 году. Его слоганом стала фраза "Трилогия шока и ужасов".
Роли отдали котам с самыми мрачными мордами.
Фото Life
Фото Life
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Фото Life
Фото Life