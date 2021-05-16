Самца назвали Тото, а самку – Поко. В 2016 году птицы достигли половой зрелости и все стали ждать: наконец в зоопарке появится потомство туканов.
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Посетители любят туканов / Фото Sapporo City Maruyama Zoo
Туканы – красивые и яркие птицы, которых любят посетители. Эффектный клюв птиц привлекает внимание публики.
Для того, чтобы туканы начали откладывать яйца, им создали надлежащие условия: расширили гнезда и поменяли рацион.
В гнезде появлялись яйца, но они были неоплодотворенными / Фото Sapporo City Maruyama Zoo
Между тем птицы ухаживали друг за другом. Самец Тото, который был больше и сильнее, угощал самку Поко едой. А когда миниатюрная Поко шла из гнезда, он сопровождал ее.
Но никто не видел, происходит процесс спаривания птиц. Однако они могли делать это ночью, потому что яйца в гнезде появлялись регулярно. Впрочем, все яйца были нежизнеспособными.
Птицам провели текст ДНК / Фото Sapporo City Maruyama Zoo
В отчаянии зоопарк заказал ДНК-тесты птиц. И выяснилось, что Тото и Поко – самки.
Такие ситуации – не редкость, потому что определить пол туканов по внешним признакам невозможно – и самцы, и самки имеют одинаковый цвет перьев. Но ошибка зоопарка была в том, что работники не провели тест ДНК сразу.
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Теперь зоопарк планирует приобрести хотя бы одного самца и снова ожидать потомство.