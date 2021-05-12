Адель была удивлена, когда из 6 яиц, которые были в коробке, одно действительно было плодородным. Так начался марафон по "высиживанию" яйца продолжительностью 30 дней.

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Вот эту пачку яиц Адель приобрела, чтобы вырастить утенка / Фото фейсбук Adele Phillips

Первым шагом было определить, из каких яиц действительно можно вырастить птенцов. Для этого Адель приобрела домашний инкубатор и поместила туда все купленные яйца.

Через 10 дней она посветила на них фонариком в темноте. То яйцо, в котором было видно вены, оказалось оплодотворенным.



Оплодотворенное яйцо / Фото фейсбук Adele Phillips

Процесс инкубации длился 30 дней. Яйцо нужно было переворачивать 3 – 4 раза в день, а также опрыскивать водой.

Радость женщины была невероятной, когда на 27-й день малыш начал клевать скорлупу. Через 2 суток Адель увидела у себя дома утенка, который наконец-то вылупился.



На 27-й день малыш начал клевать скорлупу яйца / Фото фейсбук Adele Phillips

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Малыша назвали Моррис. А вскоре новоиспеченная "мама" узнала, что утенку нужен друг, чтобы не заскучать.



Чтобы вырастить утенка, понадобился месяц / Фото фейсбук Adele Phillips

Тогда Адель пошла в зоомагазин и приобрела Моррису товарища – утенка по прозвищу Берил. Малыши прекрасно ладят и проводят время вместе.



Малыш Моррис / Фото фейсбук Adele Phillips



Моррис и его друг Берилл / Фото фейсбук Adele Phillips

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