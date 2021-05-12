Адель була здивована, коли з 6 яєць, що були в коробці, одне справді було родючим. Так почався марафон з "висиджування" яйця, тривалістю 30 днів.

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Ось цю пачку яєць Адель придбала, щоб виростити каченя
Ось цю пачку яєць Адель придбала, щоб виростити каченя / Фото фейсбук Adele Phillips

Першим кроком було визначити, з яких яєць справді можна виростити пташенят. Для цього Адель придбала домашній інкубатор і помістила туди усі куплені яйця.

Через 10 днів вона посвітила на них ліхтариком у темряві. Те яйце, у якому було видно вени, виявилося заплідненим.

Запліднене яйце
Запліднене яйце / Фото фейсбук Adele Phillips

Процес інкубації тривав 30 днів. Яйце потрібно було перевертати 3 – 4 рази на день, а також оприскувати водою.

Радість жінки була неймовірною, коли на 27-й день малюк почав дзьобати шкаралупу. Через 2 доби Адель побачила у себе вдома каченя, яке нарешті вилупилося.

На 27-й день малюк почав дзьобати шкаралупу яйця
На 27-й день малюк почав дзьобати шкаралупу яйця / Фото фейсбук Adele Phillips

Малюка назвали Морріс. А невдовзі новоспечена "мама" дізналася, що каченяті потрібен друг, щоб не засумувати.

Щоб виростити каченя, знадобився місяць
Щоб виростити каченя, знадобився місяць / Фото фейсбук Adele Phillips

Тоді Адель пішла до зоомагазину і придбала Моррісу друга – каченя на прізвисько Берил. Малюки чудово ладнають та проводять час разом.

Малюк Морріс
Малюк Морріс / Фото фейсбук Adele Phillips

Морріс та його друг Берил
Морріс та його друг Берил / Фото фейсбук Adele Phillips

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Поки каченята живуть у ящику зі спеціальною лампою, що їх зігріває. А потім Адель планує зробити їм вольєр на подвір'ї і навіть встановити невелику водойму.

 