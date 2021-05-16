Отвечаем на вопрос, почему коты любят валерьянку и объясняем, стоит ли разрешать им контактировать с этим растением.

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Как валериана действует на организм кота

Действие валерьянки на котов еще не до конца изучена. Однако многие ветеринары сходятся во мнении, что подобная трава является для пушистых своего рода наркотическим веществом. Странное поведение, которое появляется у кота после контакта с валерианой, является ничем иным, как реакцией на галлюцинации (зрительные или слуховые).

Также наблюдаются еще несколько реакций:

Кошку жутко качает. Она не может перемещаться по квартире с привычной ловкостью. Любимец становится похожим на человека в состоянии опьянения.

Исследования отмечают, что у котов значительно увеличивается уровень гормонов и появляется агрессия. Кошки под валерьянкой начинают вести себя так же, как и во время течки (пронзительное мяуканье, попытки убежать из дома, катание по дивану или полу).

Что известно о валериане? Под названием валериана лекарственная объединяют несколько видов валерианы, имеющих лечебное значение. Это многолетние травянистые растения с пучком многочисленных тонких корней, которые имеют сильный запах.



В научной медицине применяют корневища с корнями валерианы как средство, которое успокаивающе действует на нервную систему при нервном возбуждении, истерии, головокружениях, бессоннице, неврозах сердца и др. В народе такие средства называют "валерьянкой".



Данные на основе Под названием валериана лекарственная объединяют несколько видов валерианы, имеющих лечебное значение. Это многолетние травянистые растения с пучком многочисленных тонких корней, которые имеют сильный запах.В научной медицине применяют корневища с корнями валерианы как средство, которое успокаивающе действует на нервную систему при нервном возбуждении, истерии, головокружениях, бессоннице, неврозах сердца и др. В народе такие средства называют "валерьянкой".Данные на основе Википедии

Все ли коты чувствуют влияние валерианы

Действие валерьянки на кота можно увидеть не всегда: все воспитанники реагируют на растение по-разному. Существуют даже такие домашние любимцы, которые не переносят запаха валерьянки, боятся его и не подходят близко к растению или настойки из нее.

Маленькие котята абсолютно равнодушны к валерьянке. Первая реакция появляется с начала половой зрелости четвероногих.



На валериану буйно реагируют половозрелые коты / Фото с Unsplash

Активный интерес растение вызывает примерно у 25 – 30% кошек и у 60% котов. Что же касается породы любимцев, то наиболее устойчивыми к запаху растения считаются сиамские кошки. Ни в детстве, ни во взрослом возрасте в своем большинстве они не проявляют никакого интереса к запаху валерианы лекарственной.

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Стоит ли давать кошке валерьянку

Реакция на валериану может быть непредсказуемой. В лучшем случае кот просто откажется контактировать с неприятным запахом и удалится. В случае, если ваш любимец все же проявляет интерес к растению, важно понимать, что валериана для кота опасна. В ней нет абсолютно никаких полезных веществ, которые улучшили бы жизнедеятельность вашего животного.

Что же касается вредных воздействий на организм кошки, то их более чем достаточно:

Зависимость. Как и любое наркотическое или алкогольное вещество валерьянка для котов является ничем иным, как зависимостью. Некоторые кошки, попробовав валерьянку впервые, начинают вести себя достаточно агрессивно и просить новую "дозу". С каждым разом доза может увеличиваться, а здоровье любимца значительно ухудшаться. Галлюцинации. Кошка под валерьянкой странно передвигается по дому, смотрит в пустоту и выдает пронзительные звуки. Дело в том, что многие кошки под валерьянкой начинают испытывать различного рода галлюцинации. И то, что вам кажется смешным, для вашего кота может быть чем-то ужасным.

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Дозировки. Просчитать, какая доза валерьянки будет безопасной для кота, может разве что ветеринар. Поэтому внимательно следите, чтобы экстракт растения (как в таблетках, так и в виде настойки) был надежно закрыт от поля зрения вашего любимца. Наличие спирта. Некоторые хозяева ради смеха дают коту попробовать настойку валерианы на спирту. Однако организм воспитанников не рассчитан для потребления алкоголя. В таком случае идет разрушение печени, желудка и сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на то, что реакция котов на валерьянку может выглядеть смешной и интересной, влияние растения на здоровье вашего любимца неоспоримо. Не стоит жертвовать здоровьем или даже жизнью пушистых друзей ради минутного смеха.