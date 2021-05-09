Корни такого топтания нужно искать в детстве кошки. Владельцы кошек должны понимать, что нельзя ругать животное, даже если его острые когти цепляют вашу кожу – ведь топтание является проявлением любви к человеку.

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Молочный шаг

Поведение кота, когда он топчет лапками человека, одеяло, подушку или игрушку, называют "молочный шаг". Когда котята рождаются, они так массируют молочные железы своей мамы, чтобы получить молочко.



Многие любят этот своеобразный массаж от котиков / Фото Aroundpet

Все ли кошки топчут лапками

Специалисты считают, что этот рефлекс может отсутствовать у котов, которых вскармливали искусственно. Таким котикам не приходилось "добывать" молоко – им давали его из бутылочки, без лишнего труда.

Почему взрослые кошки массируют лапками

Таким образом коты оставляют на хозяевах свой запах и метят "территорию". Также животное может проявлять свое доверие и любовь, демонстрируя, что рядом с хозяевами ему уютно, как возле мамы.

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Иногда кошки могут таким образом снимать стресс или избавляться накопленного негатива – когда их вовремя не накормили, отругали, прогнали с любимого места или принесли в дом другое животное.



Так коты метят территорию / Фото zoolog.guru

На подушечках лап у кошек есть немало нервных окончаний, поэтому котики могут лапками исследовать территорию.

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