Водитель по имени Кит Нисбет ехал по территории заповедника на Шетланських островах. Он увидел на дороге пушистый комочек и резко нажал на тормоза. Мужчина боялся, что может переехать животное.

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Кит решил позаботиться о малыше. Он подумал, что это котенок и надеялся, что где-то неподалеку мама. Водитель думал, что мама-кошка испугалась звука тормозов и убежала в лес. Однако через некоторое время за "котенком" никто не вернулся.



Водитель решил отвезти малыша в ветеринарную клинику / Фото Daily Record

Мужчина решил, что не может оставить малыша одного. Он намеревался отвезти животное в ветеринарную клинику. Кит положил находку в карман теплой флисовой куртки, чтобы малыш не замерз.

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Когда животное оказалось в клинике, Нисбет понял, что привез не котенка. У малыша были длинные пальцы с острыми когтями. Специалисты сразу поняли, что к ним попал малыш выдры. Животное забрали и назвали Роджером.



Котенок оказался маленькой выдрой / Фото Daily Record