Рекси Ру, "кот в смокинге" (именно так его назвали за оригинальный окрас шерсти – уточнение 24 канала) имеет собственную ответственную миссию. Этот котик и его хозяева рассказывают людям о животных с инвалидностью, которые нуждаются в своем доме и замечательных хозяевах.

По теме Я гненок Стивен потерял ноги и живет с протезом для собак: трогательные фото

Рекси Ру является прекрасным примером того, что животное не бросили, а дали ему возможность жить счастливо и развиваться.

История Рекси Ру

Перед тем, как найти своих самых лучших людей, котик прошел непростой путь. В январе 2020 года кота со сломанными передними лапками привезли в сельский приют американского штата Юта.

Работники приюта не могли самостоятельно помочь котику, поэтому опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что животное нуждается в неотложной помощи.

К счастью, это сообщение увидела команда Организации защиты животных штата Юта. Кота забрали из сельского приюта и отправили в центр спасения в Солт-Лейк-Сити.

Рекси Ру просит кушать

Там ветеринары выяснили, что передние лапки кота невозможно спасти – их пришлось ампутировать. Но сразу после операции Рекси Ру начал учиться жить с 2 лапами – и это получалось у него очень быстро.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Счастливый финал

Женщина по имени Кайристиона Флэтли, увидела видео с храбрым котом и решила стать владелицей Рекси Ру.

Когда котик оказался в семье, ему создали страницу в инстаграме, чтобы рассказать другим вдохновляющую историю храброго животного.

Я думаю, он может научить людей терпению, стойкости и любви, – делится Флэтли.

Этот красавчик живет счастливо несмотря на то, что у него только 2 лапки

Вам понравится Очень милые животные, которых усыновили из приюта: вдохновляющие фото