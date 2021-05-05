Любимцы из приюта часто имеют непростой характер, они могут бояться людей, громких звуков и так далее. Но любовь и терпеливое воспитание помогут сделать из них настоящих друзей – веселых и умных.

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Семья вернула этого щенка, потому что он стал "слишком большим"

К счастью, его усыновил человек, который ранее помогал воспитывать собаку
К счастью, его усыновил человек, который ранее помогал воспитывать собаку / Фото Boredpanda

Хозяин в доме

После усыновления этот кот всегда так сидит
После усыновления этот кот всегда так сидит / Фото Boredpanda

Этот пес изменился за 2 недели


Таким пес был в приюте (слева) и дома (справа) / Фото Boredpanda

Милый Харви


Он начал улыбаться уже через несколько минут после усыновления / Фото Boredpanda

Военный пес на пенсии

Этот старенький пес получает достаточно игрушек, вкусняшек и внимания
Этот старенький пес получает достаточно игрушек, вкусняшек и внимания / Фото Boredpanda

Красавчик Дикси


Фото до и после усыновления / фото Boredpanda

Усыновила чужого щенка

Эта собака стала мамой покинутому малышу
Эта собака стала мамой покинутому малышу / Фото Boredpanda

Держатся за "руки"


Этих котят усыновили отдельно, а они подружились / Фото Boredpanda

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Не планировал усыновлять котенка...

Пока он не запрыгнул на спину
...пока он не запрыгнул на спину / Фото Boredpanda