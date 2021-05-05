Любимцы из приюта часто имеют непростой характер, они могут бояться людей, громких звуков и так далее. Но любовь и терпеливое воспитание помогут сделать из них настоящих друзей – веселых и умных.
Трогательная история Ягненок Стивен потерял ноги и живет с протезом для собак
Семья вернула этого щенка, потому что он стал "слишком большим"
К счастью, его усыновил человек, который ранее помогал воспитывать собаку / Фото Boredpanda
Хозяин в доме
После усыновления этот кот всегда так сидит / Фото Boredpanda
Этот пес изменился за 2 недели
Таким пес был в приюте (слева) и дома (справа) / Фото Boredpanda
Милый Харви
Он начал улыбаться уже через несколько минут после усыновления / Фото Boredpanda
Военный пес на пенсии
Этот старенький пес получает достаточно игрушек, вкусняшек и внимания / Фото Boredpanda
Красавчик Дикси
Фото до и после усыновления / фото Boredpanda
Усыновила чужого щенка
Эта собака стала мамой покинутому малышу / Фото Boredpanda
Держатся за "руки"
Этих котят усыновили отдельно, а они подружились / Фото Boredpanda
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Не планировал усыновлять котенка...
...пока он не запрыгнул на спину / Фото Boredpanda