Любимцы из приюта часто имеют непростой характер, они могут бояться людей, громких звуков и так далее. Но любовь и терпеливое воспитание помогут сделать из них настоящих друзей – веселых и умных.

Трогательная история Ягненок Стивен потерял ноги и живет с протезом для собак

Семья вернула этого щенка, потому что он стал "слишком большим"



К счастью, его усыновил человек, который ранее помогал воспитывать собаку / Фото Boredpanda

Хозяин в доме



После усыновления этот кот всегда так сидит / Фото Boredpanda

Этот пес изменился за 2 недели



Таким пес был в приюте (слева) и дома (справа) / Фото Boredpanda

Милый Харви



Он начал улыбаться уже через несколько минут после усыновления / Фото Boredpanda

Военный пес на пенсии



Этот старенький пес получает достаточно игрушек, вкусняшек и внимания / Фото Boredpanda

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Первое фото в новом доме

Только взгляните на этого счастливого малыша / Фото Boredpanda

Красавчик Дикси



Фото до и после усыновления / фото Boredpanda

Усыновила чужого щенка



Эта собака стала мамой покинутому малышу / Фото Boredpanda

Держатся за "руки"



Этих котят усыновили отдельно, а они подружились / Фото Boredpanda

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