Улюбленці з притулку часто мають непростий характер, вони можуть боятися людей, гучних звуків тощо. Але любов та терпляче виховання допоможуть зробити із них справжніх друзів – веселих та кмітливих.
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Сім'я повернула цього песика, бо він став "надто великим"
На щастя, його усиновив чоловік, який раніше допомагав виховувати собаку / Фото Boredpanda
Хазяїн в домі
Після усиновлення цей кіт завжди так сидить / Фото Boredpanda
Цей пес змінився за 2 тижні
Таким пес був у притулку (зліва) та вдома (справа) / Фото Boredpanda
Милий Харві
Він почав посміхатися вже через кілька хвилин після всиновлення / Фото Boredpanda
Військовий пес на пенсії
Цей старенький собака отримує достатньо іграшок, смаколиків та уваги / Фото Boredpanda
Красунчик Діксі
Фото до та після всиновлення / Фото Boredpanda
Усиновила чуже цуценя
Ця собака стала мамою покинутому малюку / Фото Boredpanda
Тримаються за "руки"
Цих кошенят всиновили окремо, а вони подружилися / Фото Boredpanda
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Не планував всиновлювати кошеня…
...поки воно не застрибнуло на спину / Фото Boredpanda