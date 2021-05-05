Улюбленці з притулку часто мають непростий характер, вони можуть боятися людей, гучних звуків тощо. Але любов та терпляче виховання допоможуть зробити із них справжніх друзів – веселих та кмітливих.

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Сім'я повернула цього песика, бо він став "надто великим"



На щастя, його усиновив чоловік, який раніше допомагав виховувати собаку / Фото Boredpanda

Хазяїн в домі



Після усиновлення цей кіт завжди так сидить / Фото Boredpanda

Цей пес змінився за 2 тижні



Таким пес був у притулку (зліва) та вдома (справа) / Фото Boredpanda

Милий Харві



Він почав посміхатися вже через кілька хвилин після всиновлення / Фото Boredpanda

Військовий пес на пенсії



Цей старенький собака отримує достатньо іграшок, смаколиків та уваги / Фото Boredpanda

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Перше фото в новому домі

Тільки погляньте на цього щасливого малюка / Фото Boredpanda

Красунчик Діксі



Фото до та після всиновлення / Фото Boredpanda

Усиновила чуже цуценя



Ця собака стала мамою покинутому малюку / Фото Boredpanda

Тримаються за "руки"



Цих кошенят всиновили окремо, а вони подружилися / Фото Boredpanda

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...поки воно не застрибнуло на спину / Фото Boredpanda