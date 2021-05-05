Улюбленці з притулку часто мають непростий характер, вони можуть боятися людей, гучних звуків тощо. Але любов та терпляче виховання допоможуть зробити із них справжніх друзів – веселих та кмітливих.

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Сім'я повернула цього песика, бо він став "надто великим"

На щастя, його усиновив чоловік, який раніше допомагав виховувати собаку
На щастя, його усиновив чоловік, який раніше допомагав виховувати собаку / Фото Boredpanda

Хазяїн в домі

Після усиновлення цей кіт завжди так сидить
Після усиновлення цей кіт завжди так сидить / Фото Boredpanda

Цей пес змінився за 2 тижні


Таким пес був у притулку (зліва) та вдома (справа) / Фото Boredpanda

Милий Харві


Він почав посміхатися вже через кілька хвилин після всиновлення / Фото Boredpanda

Військовий пес на пенсії

Цей старенький собака отримує достатньо іграшок, смаколиків та уваги
Цей старенький собака отримує достатньо іграшок, смаколиків та уваги / Фото Boredpanda

Красунчик Діксі


Фото до та після всиновлення / Фото Boredpanda

Усиновила чуже цуценя


Ця собака стала мамою покинутому малюку / Фото Boredpanda

Тримаються за "руки"


Цих кошенят всиновили окремо, а вони подружилися / Фото Boredpanda

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Не планував всиновлювати кошеня…

Поки воно не застрибнуло на спину
...поки воно не застрибнуло на спину / Фото Boredpanda