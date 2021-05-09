Коріння такого топтання потрібно шукати в дитинстві кішки. Власники кішок мають розуміти, що не можна сварити тваринку навіть тоді, якщо її гострі кігті чіпляють вашу шкіру – адже топтання є виявом любові до людини.

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Молочний крок

Поведінку кота, коли він топче лапками людину, ковдру, подушку або іграшку, називають "молочний крок". Коли кошенята народжуються, вони так масажують молочні залози своєї мами, щоб отримати молочко.



Чимало людей полюбляють цей своєрідний масаж від котиків / Фото Aroundpet

Чи всі кішки топчуть лапками

Фахівці вважають, що цей рефлекс може бути відсутній у котів, яких вигодовували штучно. Таким котикам не доводилося "добувати" молоко – їм давати його з пляшечки, без зайвих зусиль малюків.

Чому дорослі кішки масажують лапками

Таким чином коти залишають на господарях свій запах і мітять "територію". Також тваринка може виявляти свою довіру та любов, демонструючи, що поруч із господарями їй затишно, як біля мами.

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Іноді кішки можуть таким чином знімати стрес або позбуватися накопиченого негативу – коли їх вчасно не нагодували, насварили, прогнали з улюбленого місця або принесли в дім іншу тваринку.



Так коти мітять територію / Фото zoolog.guru

На подушечках лап у котів є чимало нервових закінчень, тому котики можуть лапками досліджувати територію.

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