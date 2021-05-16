Відповідаємо на запитання, чому коти люблять валер'янку і пояснюємо, чи варто дозволяти їм контактувати з цією рослиною.

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Як валеріана діє на організм кота

Дія валер'янки на котів ще не до кінця вивчена. Однак багато ветеринарів сходяться на думці, що подібна трава є для пухнастих свого роду наркотичною речовиною. Дивна поведінка, яка з’являється у кота після контакту з валеріаною, є нічим іншим, як реакцією на галюцинації (зорові або слухові).

Також спостерігаються ще кілька реакцій:

Кішку моторошно хитає. Вона не може переміщатися квартирою зі звичною спритністю. Улюбленець стає схожим на людину у стані сп’яніння.

Дослідження відзначають, що у котів значно збільшується рівень гормонів і з’являється агресія. Кішки під валеріаною починають поводити себе так само, як і під час тічки (пронизливе нявкання, спроби втекти з дому, катання по дивану чи підлозі).

Що відомо про валеріану? Під назвою валеріана лікарська об'єднують кілька видів валеріан, що мають лікувальне значення. Це багаторічні трав'янисті рослини з пучком численних тоненьких коренів, що мають сильний запах.



У науковій медицині застосовують кореневища з коренями валеріани як засіб, що заспокійливо діє на нервову систему при нервових збудженнях, істерії, запамороченнях, безсонні, неврозах серця тощо. У народі такі засоби називають "валер'янкою".



Дані на основі Під назвою валеріана лікарська об'єднують кілька видів валеріан, що мають лікувальне значення. Це багаторічні трав'янисті рослини з пучком численних тоненьких коренів, що мають сильний запах.У науковій медицині застосовують кореневища з коренями валеріани як засіб, що заспокійливо діє на нервову систему при нервових збудженнях, істерії, запамороченнях, безсонні, неврозах серця тощо. У народі такі засоби називають "валер'янкою".Дані на основі Вікіпедії

Чи всі коти відчувають вплив валеріани

Дію валер’янки на кота можна побачити не завжди, усі вихованці реагують на рослину по-різному. Існують навіть такі домашні улюбленці, які не переносять запаху валер’янки, бояться його і не підходять близько до рослини або настоянки з неї.

Маленькі кошенята абсолютно байдужі до валер’янки. Перша реакція з’являється з початку статевої зрілості пухнастих.



На валеріану буйно реагують статево зрілі коти / Фото з Unsplash

Активний інтерес рослина викликає приблизно у 25 – 30% кішок і у 60% котів. Що ж стосується породи улюбленців, то найбільш стійкими до запаху рослини вважаються сіамські коти. Ні в дитинстві, ні в дорослому віці вони здебыльшого не виявляють жодного інтересу до запаху валеріани лікарської.

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Чи варто давати кішці валер'янку

Реакція на валеріану може бути непередбачуваною. У кращому випадку кіт просто відмовиться контактувати з неприємним ароматом і віддалиться. У разі, якщо ваш улюбленець все-таки проявляє інтерес до рослини, важливо розуміти, що валеріана для кота небезпечна. У ній немає абсолютно ніяких корисних речовин, які поліпшили б життєдіяльність вашого тварини.

Що ж стосується шкідливих впливів на організм кішки, то тут їх більш ніж достатньо:

Залежність. Як і будь-яка наркотична або алкогольна речовина валер’янка для котів є нічим іншим, як залежністю. Деякі кішки, спробувавши валер’янку вперше, починають поводити себе досить агресивно і просити нову "дозу". З кожним разом доза може збільшуватися, а здоров’я улюбленця значно погіршуватися. Галюцинації. Кішка під валеріаною дивно пересувається по будинку, дивиться в порожнечу і видає пронизливі звуки. Річ у тім, що багато котів під валеріаною починають відчувати різного роду галюцинації. І те, що вам здається смішним, для вашого кота може бути чимось жахливим.

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Дозування. Прорахувати, яка доза валер’янки буде безпечною для кота, може хіба ветеринар. Тому уважно стежте, щоб екстракт рослини (як в таблетках, так і у вигляді настоянки) був надійно закритий від поля зору вашого улюбленця. Наявність спирту. Деякі господарі заради сміху дають коту спробувати настоянку валеріани на спирту. Однак організм вихованців не розрахований для споживання алкоголю. В такому випадку йде руйнування печінки, шлунку і серцево-судинної системи.

Незважаючи на те, що реакція котів на валер’янку може виглядати смішною і цікавою, вплив рослини на здоров’я вашого улюбленця незаперечний. Не варто жертвувати здоров’ям або навіть життям пухнастих друзів заради хвилинного сміху.