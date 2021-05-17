Исследование показало, что большинство американцев очень ценят мнение своего пушистого друга. В целом опросили 2000 людей.

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Сколько американцев доверяют своим животным



Две трети американцев доверяют своим любимцам больше, чем родным и друзьям / Фото Unsplash

В частности, оказалось, что ⅔ владельцев домашних животных доверяют животным больше, чем семье, друзьям и даже себе.

Также 2 из 3 американцев прекращают отношения, если их коту или собаке не нравится партнер.

67% опрошенных заявили, что именно воспитанник имеет окончательное слово о том, с кем они встречаются.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь .

7 из 10 американцев встречались с кем-то, кто не нравился их питомцу. Но не все так плохо. Почти 70% респондентов признались, что животному понравился их следующий партнер и они "одобрили" отношения.



67% откажутся от партнера ради животного / Фото Unsplash

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Почему животным не нравился партнер