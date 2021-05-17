Изменить статус животных решили в департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. План действий, который уже заключили, произведет революцию в обращении с животными в самой Великобритании и введет меры по их защите за рубежом.

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Животных признают разумными существами: что это даст

Во-первых, защитит животных и утвердит наказание за посягательство на их жизнь и свободу. К тому же не позволит зарабатывать на животных: через неконтролируемую продажу самих представителей фауны или продуктов из них.

Важно, что в Британии собираются запретить и жестокое обращение с животными ради получения какого-то блюда (как пример, фуа-гра, ради которой гусей принудительно кормят сверхбольшими порциями – 24 канал).

Мы – нация любителей животных, и мы были первой страной в мире, которая приняла законы о защите животных. Мы возглавим защиту животных за рубежом, введя самый жесткий в мире запрет на слоновую кость и на ввоз охотничьих трофеев ...

– сказал министр защиты окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

В плане реформ британского правительства, в частности:

запрет электронных ошейников с дистанционным управлением;

борьба с контрабандой щенков и котят;

борьба с похищением домашних животных;

запрет продажи слоновой кости;

содержания приматов в качестве домашних животных;

остановка экспорта животных на откорм и убой.

Таким образом, слоновая кость и плавники акулы станут незаконными трофеями.

Как будут менять статус животных

Через целую систему реформ. Она предусматривает план действий, который частично уже разработали. Воплощать его будут через несколько законопроектов, которые будут касаться различных сфер в обращении с животными: как в привычном домашнем владении, так и разведении для прибыли.

Сейчас первый законопроект приняли в первом чтении в палате лордов. Им хотят создать отдельный Комитет по изучению функций, касающихся влияния государственной политики на благосостояние животных.

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливой и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев.

Документ предусматривает официальное признание животных разумными существами. Законопроект ждет рассмотрения во втором чтении, потом в палате общин и рассмотрение поправок. Другие законопроекты готовятся к первому рассмотрению.