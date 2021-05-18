Другие владельцы четвероногих, наоборот, радуются. Они считают, что так котики демонстрируют людям свою любовь и уважение.

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Кошка хочет вас научить



Инстинкты заставляют кошек охотиться / Фото Unsplash

Котики приносят добычу не потому, что считают хозяев слишком голодными. Они просто хотят научить своего человека охотиться.

Именно с этой целью пушистики приносят полуживых животных своим котятам. Умение добыть себе пищу – залог выживания в дикой природе. Даже у домашних котиков эти инстинкты очень сильны.

Материнский инстинкт

Часто кошки считают, что хозяева не могут сами добыть себе пищу. И поэтому несут домой свою добычу.

Так коты заботятся о вас. А еще – считают немного "неудачниками" и "спасают" от голодной смерти.



Коты приносят добычу, чтобы научить хозяев охотиться / Фото Unsplash

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Что делать, если кошка принесла мышку

Ни в коем случае нельзя ругать животное за такую охоту. Ведь оно действовало с благородной целью.

Лучше похвалите кошку за такой "подарок", а затем незаметно избавьтесь от него. Лучше всего – закопать добычу.

Если вы не хотите, чтобы кошка охотилась на птиц и мелких животных, наденьте ей на шею специальный колокольчик. Так животные будут предупреждены, что идет хищник.

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