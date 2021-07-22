Панды родились в юго-западной части Китая. Животные здоровы и имеют вес не более 200 граммов.
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В Китае родился 4 маленьких панд
17 июля две большие панды родили две пары детенышей-близнецов на базе по исследованию и разведения больших панд Шэньшупин в Национальном природном заповеднике Волун,
– говорится в сообщении.
Первой родила панда Чженьчжень:
- малыш появился на свет в 18:44;
- в 19:15 родился его брат, который весил 120,7 грамма.
4 панды родились в один вечер / Фото iPanda
Вторая панда Сушань родила в тот же день:
- первого младенца – в 18:52;
- и второго в 19:34, она женского пола, имела вес 165,9 грамма.
Сушань родилась в августе 2011 года. Ее родители были выходцами из дикой природы. В 2016 году она родила детеныша на базе панд.
Первых детенышей из близнецов кормят панды, а за другими ухаживают работники центра. Малыши здоровы и хорошо себя чувствуют.
Кстати, недавно Китай принял решение о том, что гигантские панды больше не под угрозой исчезновения. Однако их считают уязвимыми. Изменения ввели после того, как количество панд увеличилось.
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