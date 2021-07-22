Иногда домашние любимцы становятся такими наглыми, что на это невозможно не рассердиться. Но все равно мы любим своих животных и прощаем им даже самые нелепые выходки.

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Когда кошку попросили освободить детский стульчик

фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Правда, я молодец?

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Фото Animalchannel

Показал, что думает о пазлах

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Фото Animalchannel

Этот песик легко утомляется


Фото Animalchannel

Кошка намекнула, что тоже хочет завтракать

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Фото Animalchannel

Грустит, потому что коробочка слишком маленькая

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Фото Animalchannel

Только не чистить уши

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Фото Animalchannel

Я точно могу этим играть?

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Фото Animalchannel

Кошка и новый щенок присматриваются друг к другу


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Спасибо, что ты у меня есть

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Фото Animalchannel

А мы точно не едем к ветеринару?

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Фото Animalchannel

Интересно Почему кошки так любят коробки: раскрыт секрет

Ого, какие вкусности

фото Animalchannel
Фото Animalchannel