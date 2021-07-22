Иногда домашние любимцы становятся такими наглыми, что на это невозможно не рассердиться. Но все равно мы любим своих животных и прощаем им даже самые нелепые выходки.

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Когда кошку попросили освободить детский стульчик



Фото Animalchannel

Правда, я молодец?



Фото Animalchannel

Показал, что думает о пазлах



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Этот песик легко утомляется



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Кошка намекнула, что тоже хочет завтракать



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Грустит, потому что коробочка слишком маленькая



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Только не чистить уши



Фото Animalchannel

Я точно могу этим играть?



Фото Animalchannel

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Кошка и новый щенок присматриваются друг к другу



Фото Animalchannel

Спасибо, что ты у меня есть



Фото Animalchannel

А мы точно не едем к ветеринару?



Фото Animalchannel

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Ого, какие вкусности