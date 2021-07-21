Коробка – это уютное и безопасное место для котика, поэтому четвероногие с таким удовольствием залезают туда. Нередко бывают случаи, когда животные предпочитают не дорогую кровать, а коробку, в которой ее принесли.

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Как кошки видят коробки

От природы эти животные очень любознательны. Когда в доме появляется что-то новое, этот предмет непременно нужно исследовать. Котики думают, что новая вещь может быть опасной или наоборот, это может оказаться игрушкой или едой.



Новый предмет в доме непременно нужно исследовать / Фото Unsplash

В коробке очень удобно спрятаться и подкараулить добычу – так думает кот. В квартире добычей могут стать, например, ноги хозяина, который проходит мимо.

Коробки дарят кошкам ощущение такой безопасности, что они могут прятаться туда в любой стрессовой ситуации. Некоторые владельцы могут спросить: почему же тогда кошка не прячется в переноску, ведь это – тоже своеобразная коробка?

Все просто. Котики быстро понимают, что такое переноска, и что она приносит стресс и негативные эмоции. В переноске кошек несут к ветеринарному врачу, на груминг или просто перемещают куда-то из дома. Поэтому переноска не вызывает приятных эмоций у вашего котика.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Магия коробок

Коты любят различные фактуры. Поэтому они могут выбирать только корм определенной формы, или драть именно диван, когда рядом есть когтеточка. Просто им нравится именно эта поверхность.



В коробке кот чувствует себя защищенным / Фото Unsplash

Коробки имеют приятную шершавую фактуру и шуршат, когда кот залезает туда. Именно поэтому котики так любят картонные ящики.

К тому же в картонных коробках от тепла котика быстро повышается температура. Это еще один фактор, почему коты делают выбор в пользу коробок.

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Котам нравится текстура коробок / Фото Unsplash

Как сделать коробку безопасной для кота