Коробка – це затишне та безпечне місце для котика, тому чотирилапі з таким задоволенням залізають туди. Нерідко бувають випадки, коли тварини надають перевагу не дорогому ліжку, а коробці, в якій його принесли.
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Як кішки бачать коробки
Від природи ці тварини дуже допитливі. Коли у домі з'являється щось нове, цей предмет неодмінно потрібно дослідити. Котики думають, що нова річ може бути небезпечною або ж навпаки, це може виявитися іграшкою або їжею.
Новий предмет у домі неодмінно потрібно дослідити / Фото Unsplash
У коробці дуже зручно заховатися й підстерегти здобич – так думає кіт. У квартирі здобиччю можуть стати, наприклад, ноги господаря, який проходить повз.
Коробки дарують кішкам відчуття такої безпеки, що вони можуть ховатися туди в будь-якій стресовій ситуації. Деякі власники можуть запитати: чому ж тоді кішка не ховається у переноску, адже це – теж своєрідна коробка?
Все просто. Котики швидко розуміють, що таке переноска, і що вона приносить стрес та негативні емоції. У переносці котів несуть до ветеринарного лікаря, на грумінг або просто переміщують кудись із дому. Тому переноска не викликає приємних емоцій у вашого котика.
Магія коробок
Коти полюбляють різні фактури. Тому вони можуть обирати тільки корм певної форми, або дерти саме диван, коли поруч є кігтеточка. Просто їм подобається саме та поверхня.
У коробці кіт почувається захищено / Фото Unsplash
Коробки мають приємну шершаву фактуру й шурхотять, коли кіт залізає туди. Саме тому котики так полюбляють картонні ящики.
До того ж у картонних коробках від тепла котика швидко підвищується температура. Це ще один фактор, чому коти роблять вибір на користь коробок.
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Котам подобається текстура коробок / Фото Unsplash
Як зробити коробку безпечною для кота
- Видаліть всі металеві скоби, які є у картоні, щоб тварина не поранилася.
- Видаліть скотч, шпагат, мотузки тощо, якими була обмотана коробка.
- Встановіть коробку на тверду поверхню, щоб вона не могла звідти впасти.
- Якщо ви складаєте коробки, наприклад, для переїзду, переконайтеся, що ваша кішка не залізла туди.
- Щоб улюбленцю було затишніше, можна постелити в коробку м'яку підстилку або подушечку.