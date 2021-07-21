Коробка – це затишне та безпечне місце для котика, тому чотирилапі з таким задоволенням залізають туди. Нерідко бувають випадки, коли тварини надають перевагу не дорогому ліжку, а коробці, в якій його принесли.

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Як кішки бачать коробки

Від природи ці тварини дуже допитливі. Коли у домі з'являється щось нове, цей предмет неодмінно потрібно дослідити. Котики думають, що нова річ може бути небезпечною або ж навпаки, це може виявитися іграшкою або їжею.



Новий предмет у домі неодмінно потрібно дослідити / Фото Unsplash

У коробці дуже зручно заховатися й підстерегти здобич – так думає кіт. У квартирі здобиччю можуть стати, наприклад, ноги господаря, який проходить повз.

Коробки дарують кішкам відчуття такої безпеки, що вони можуть ховатися туди в будь-якій стресовій ситуації. Деякі власники можуть запитати: чому ж тоді кішка не ховається у переноску, адже це – теж своєрідна коробка?

Все просто. Котики швидко розуміють, що таке переноска, і що вона приносить стрес та негативні емоції. У переносці котів несуть до ветеринарного лікаря, на грумінг або просто переміщують кудись із дому. Тому переноска не викликає приємних емоцій у вашого котика.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Магія коробок

Коти полюбляють різні фактури. Тому вони можуть обирати тільки корм певної форми, або дерти саме диван, коли поруч є кігтеточка. Просто їм подобається саме та поверхня.



У коробці кіт почувається захищено / Фото Unsplash

Коробки мають приємну шершаву фактуру й шурхотять, коли кіт залізає туди. Саме тому котики так полюбляють картонні ящики.

До того ж у картонних коробках від тепла котика швидко підвищується температура. Це ще один фактор, чому коти роблять вибір на користь коробок.

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Котам подобається текстура коробок / Фото Unsplash

Як зробити коробку безпечною для кота