Ми ніколи не дізнаємося, взяли цих котиків на роботу для приваблення клієнтів, чи завдяки доброму серцю власників. Але фото з муркотунами точно подарують заряд чудового настрою.
Актуально 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®
Котик в алкогольному відділі
Фото Bodegacats
Красуня-консультантка
Фото Bodegacats
Стажер із задоволенням проведе вас у рибний відділ
Фото Bodegacats
А цей бешкетник ходив по мокрій сорочці
Фото Bodegacats
Спеціальна полиця для кота
Фото Bodegacats
Ось хто справжній господар магазину
Фото Bodegacats
Ну дуже милий працівник
Фото Bodegacats
Котик продає кактуси
Фото Bodegacats
А цей ледащо заснув на роботі
Фото Bodegacats
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Надійно охороняє товар
Фото Bodegacats