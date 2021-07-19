Ми ніколи не дізнаємося, взяли цих котиків на роботу для приваблення клієнтів, чи завдяки доброму серцю власників. Але фото з муркотунами точно подарують заряд чудового настрою.

Актуально 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®

Котик в алкогольному відділі

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Красуня-консультантка

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Стажер із задоволенням проведе вас у рибний відділ

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

А цей бешкетник ходив по мокрій сорочці

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Спеціальна полиця для кота

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Ось хто справжній господар магазину

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Ну дуже милий працівник

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Котик продає кактуси

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

А цей ледащо заснув на роботі

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Важливо Як підготуватися до вакцинації кота і чому її обов'язково робити: пояснює ветеринарка

Надійно охороняє товар

Фото Bodegacats
Фото Bodegacats