Мы никогда не узнаем, взяли этих котиков на работу для привлечения клиентов, или благодаря доброму сердцу владельцев. Но фото с муркотунамы точно подарят заряд отличного настроения.

Актуально 5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®

Котик в алкогольном отделе

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Красавица-консультантка

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Стажер с удовольствием проведет вас в рыбный отдел

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

А этот озорник ходил по мокрой рубашке

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Специальная полка для кота

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Вот кто настоящий хозяин магазина

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Ну очень милый работник

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Котик продает кактусы

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

А этот лентяй заснул на работе

фото Bodegacats
Фото Bodegacats

Важно Как подготовиться к вакцинации кота и почему ее обязательно делать: объясняет ветеринар

Надежно охраняет товар

фото Bodegacats
Фото Bodegacats