Інколи домашні улюбленці стають такими нахабними, що на це неможливо не розсердитися. Але все одно ми любимо своїх тваринок і пробачаємо їм навіть найбезглуздіші витівки.

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Коли кішку попросили звільнити дитячий стільчик

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Правда, я молодець?

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Показав, що думає про пазли

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Цей песик легко втомлюється


Фото Animalchannel

Кішка натякнула, що теж хоче снідати

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Сумує, бо коробочка надто маленька

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Тільки не чистити вуха

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Я точно можу цим гратися?

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Кішка й нове цуценя придивляються одне до одного


Фото Animalchannel

Дякую, що ти в мене є

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

А ми точно не їдемо до ветеринара?

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel

Цікаво Чому коти так люблять коробки: розкрито секрет

Ого, які смаколики

Фото Animalchannel
Фото Animalchannel