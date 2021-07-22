Панди народились у південно-західній частині Китаю. Тварини здорові та мають вагу не більше 200 грамів.

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У Китаї народилось 4 маленьких панд

17 липня дві великі панди народили дві пари дитинчат-близнюків на базі по дослідженню і розведення великих панд Шеньшупін в Національному природному заповіднику Волун,

– мовиться у повідомленні.

Першою народила панда Чженьчжень:

малюк з'явився на світ о 18:44;

о 19:15 народився його братик, який мав вагу 120,7 грама.

4 панди народились у один вечір / Фото iPanda

Цікаво! Панда Чженьчжень народилася в зоопарку Сан-Дієго в США у 2007 році. Тільки у 2010 році її повернули в Китайський центр по захисту і дослідженню великих панд. У 2015 році вона народила пару дитинчат-близнюків на базі по дослідженню та розведення панд в місті Яань провінції Сичуань.

Друга панда Сушань народила в той же день:

перше немовля – о 18:52;

та друге о 19:34, воно жіночої статі й мало вагу 165,9 грама.

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Сушань народилася в серпні 2011 року. Її батьки були вихідцями з дикої природи. У 2016 році вона народила дитинча на базі панд.

Перших дитинчат з близнюків годують панди, а других доглядають працівники центру. Малюки здорові й добре почуваються.

До речі, нещодавно Китай ухвалив рішення про те, що гігантські панди більше не під загрозою зникнення. Проте їх вважають вразливими. Зміни ввели після того, як кількість панд збільшилась.

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