Гігантські панди природно мешкають тільки на території Китаю. Їхня кількість зросла, завдяки відродженню бамбукових лісів.

Зауважте Як познайомити собаку з іншими улюбленцями: корисні поради

У Китаї гігантські панди більше не під загрозою зникнення

Кількість гігантських панд в дикій природі досягла 1800 особин.

Перекваліфікація панд "відображає поліпшення життєвих умов панд і зусилля Китаю, спрямовані на збереження їх місця існування", – заявив глава департаменту охорони природи міністерства екології Китаю Цуй Шухун.

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) виключив панд зі списку зникаючих видів та відніс до категорії "вразливих" ще у 2016 році.

Тоді китайські посадовці оскаржували рішення Міжнародного союзу охорони природи, вважаючи, що воно може ввести в оману людей та послабити зусилля з охорони природи.

Китай збільшив кількість панд, збільшуючи ліси
Китаю вдалось збільшити кількість панд до 1800 особин у дикій природі / Фото Unsplash

До речі, рішення міністерства охорони навколишнього середовища Китаю щодо панд стало першим випадком зміни статусу тварини у власному списку видів, що зникають.

Як Китай відновив кількість гігантських панд

Експерти вважають, що Китаю вдалося врятувати панд довготривалими зусиллями щодо охорони природи, зокрема й розширенням їх середовища проживання.

Це результат багаторічної наполегливої праці. Молодці всі захисники природи,
– написав користувач на сторінці мікроблогів Weibo.

Зокрема влада Китаю відновлювала бамбукові ліси та розводила тварин у неволі.

Панди у Китаї більше не під загрозою
Владі Китаю вдалось дещо відновити кількість гігантських панд / Фото Pexels

Коротко про панд у Китаї

  • Влада Китаю з 1950 року використовує панди для встановлення політичних дружб по всьому світу. Тобто тварин відправляють країнам на деякий час як дружний подарунок.
  • Гігантські панди природно живуть тільки на території Китаю.
  • Проблеми розмноження панд полягає у тому, що, через вирубку бамбукових лісів, тварини почали втрачати середовище існування. Також у них низький рівень розмноження.

Цікаво Навіть акції ресторанів поруч зросли: панда народила першу двійню в історії зоопарку в Токіо