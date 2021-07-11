Гігантські панди природно мешкають тільки на території Китаю. Їхня кількість зросла, завдяки відродженню бамбукових лісів.
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У Китаї гігантські панди більше не під загрозою зникнення
Кількість гігантських панд в дикій природі досягла 1800 особин.
Перекваліфікація панд "відображає поліпшення життєвих умов панд і зусилля Китаю, спрямовані на збереження їх місця існування", – заявив глава департаменту охорони природи міністерства екології Китаю Цуй Шухун.
Міжнародний союз охорони природи (IUCN) виключив панд зі списку зникаючих видів та відніс до категорії "вразливих" ще у 2016 році.
Тоді китайські посадовці оскаржували рішення Міжнародного союзу охорони природи, вважаючи, що воно може ввести в оману людей та послабити зусилля з охорони природи.
Китаю вдалось збільшити кількість панд до 1800 особин у дикій природі / Фото Unsplash
До речі, рішення міністерства охорони навколишнього середовища Китаю щодо панд стало першим випадком зміни статусу тварини у власному списку видів, що зникають.
Як Китай відновив кількість гігантських панд
Експерти вважають, що Китаю вдалося врятувати панд довготривалими зусиллями щодо охорони природи, зокрема й розширенням їх середовища проживання.
Це результат багаторічної наполегливої праці. Молодці всі захисники природи,
– написав користувач на сторінці мікроблогів Weibo.
Зокрема влада Китаю відновлювала бамбукові ліси та розводила тварин у неволі.
Владі Китаю вдалось дещо відновити кількість гігантських панд / Фото Pexels
Коротко про панд у Китаї
- Влада Китаю з 1950 року використовує панди для встановлення політичних дружб по всьому світу. Тобто тварин відправляють країнам на деякий час як дружний подарунок.
- Гігантські панди природно живуть тільки на території Китаю.
- Проблеми розмноження панд полягає у тому, що, через вирубку бамбукових лісів, тварини почали втрачати середовище існування. Також у них низький рівень розмноження.
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