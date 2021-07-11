Гигантские панды природно обитают только на территории Китая. Их количество возросло, благодаря возрождению бамбуковых лесов.
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В Китае гигантские панды больше не под угрозой исчезновения
Количество гигантских панд в дикой природе достигла 1800 особей.
Переквалификация панд "отражает улучшение жизненных условий панд и усилия Китая, направленные на сохранение их среды обитания", – заявил глава департамента охраны природы министерства экологии Китая Цуй Шухун.
Международный союз охраны природы (IUCN) исключил панд из списка исчезающих видов и отнес к категории "уязвимых" еще в 2016 году.
Тогда китайские чиновники обжаловали решение Международного союза охраны природы, считая, что оно может ввести в заблуждение людей и ослабить усилия по охране природы.
Китаю удалось увеличить количество панд до 1800 особей в дикой природе / Фото Unsplash
Кстати, решение министерства охраны окружающей среды Китая по панд стало первым случаем изменения статуса животные в собственном списке исчезающих видов.
Как Китай возобновил количество гигантских панд
Эксперты считают, что Китаю удалось спасти панд долговременными усилиями по охране природы, в том числе и расширением их среды обитания.
Это результат многолетней упорной работы. Молодцы все защитники природы,
– написал пользователь на странице микроблогов Weibo.
В частности власти Китая восстанавливали бамбуковые леса и разводили животных в неволе.
Власти Китая удалось несколько восстановить количество гигантских панд / Фото Pexels
Вкратце о пандах в Китае
- Власти Китая с 1950 года использует панды для установления политических дружб по всему миру. То есть животных отправляют странам на некоторое время как дружный подарок.
- Гигантские панды естественно живут только на территории Китая.
- Проблемы размножения панд заключается в том, что, из-за вырубки бамбуковых лесов, животные начали терять среду обитания. Также у них низкий уровень размножения.
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