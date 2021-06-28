Їх народила панда Шин Шин. У зоопарку поки не повідомили, якої статі дитинчата.
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Директор зоопарку навіть "заверещав з радості"
Гігантські панди дуже важко розмножуються як у дикій природі, так і в зоопарках. Наразі їх залишилось тільки кілька тисяч, тож природоохоронці б'ють на сполох.
Коли я почув, що народилося друге панденятко, я не міг втриматися, і заверещав від радості!
– розповів директор зоопарку Ютака Фукуда.
Адже це перші в історії зоопарку двійнята панди та перше поповнення панд за останні 4 роки.
Немовлята перебуватимуть в інкубаторі
Гігантські панди дуже зрідка можуть доглядати за двома дитинчатами одночасно. Тому одного з двійнят поміщатимуть в інкубатор.
Представниця зоопарку Наоя Охаші розповіла, що вони стежитимуть за тим, щоб панда годувала грудьми одне немовля, поки друге буде в інкубаторі. Маленьких пандочок періодично мінятимуть місцями.
Немовлята перебуватимуть біля мами чи в інкубаторі / Фото Токійського зоопарку
До речі, працівники зоопарку розповіли, що підозрювали про вагітність Шин Шин після парування з партнером Рі Рі в березні. Проте остаточно інформація підтвердилась тільки кілька тижнів тому.
Панда народила двійнят в Токійському зоопарку: дивіться відео BBC
До речі, батьків немовлят зоопарк позичив у Китаї. У 2017 році в них народилось дитинча Хисіанг, а немовля 2012 року померло за кілька днів після народження. Саме воно стало першим панденятком в зоопарку за 24 роки.
Гігантські панди: коротко
- Великі панди живуть в листяних та хвойних лісах з густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю. Зокрема в Тибеті та Сичуані.
- Через вирубування бамбукових лісів їм немає де жити. Кожна панда у рідному лісі позначає свою певну територію. Інколи вони можуть накладатись, та панди уникають одне одного.
- У дикій природі живе не більше 1,6 тисяч панд. Проте в 2016 році Міжнародний союз охорони природи повідомив про збільшення популяції на 17% протягом наступних 10 років.
- Тому їхній статус змінили з "під загрозою вимирання" на "уразливий".
Джерело: Вікіпедія
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