Их родила панда Шин Шин. В зоопарке пока не сообщили, какого пола детеныша.

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Директор зоопарка даже "закричал от радости"

Гигантские панды очень трудно размножаются как в дикой природе, так и в зоопарках. Сейчас их осталось только несколько тысяч, поэтому экологи бьют тревогу.

Когда я услышал, что родился второе панденятко, я не мог удержаться, и закричал от радости!

– рассказал директор зоопарка Ютака Фукуда.

Ведь это первые в истории зоопарка двойняшки панды и первое пополнение панд за последние 4 года.

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Младенцы будут находиться в инкубаторе

Гигантские панды очень редко могут ухаживать за двумя детенышами одновременно. Поэтому одной из двойни помещать в инкубатор.

Представительница зоопарка Наоя Охаши рассказала, что они будут следить за тем, чтобы панда кормила грудью одного младенца, пока второй будет в инкубаторе. Маленьких пандочок периодически будут менять местами.



Младенцы будут находиться у мамы или в инкубаторе / Фото Токийского зоопарка

Кстати, сотрудники зоопарка рассказали, что подозревали о беременности Шин Шин после спаривания с партнером Ри Ри в марте. Однако окончательно информация подтвердилась только несколько недель назад.

Панда родила двойню в Токийском зоопарке: смотрите видео BBC

Обратите внимание! После сообщения о рождении панд в ресторанных сетях рядом с зоопарком выросли акции. Это случилось из-за того, что панды имеют значительную роль в туристической экономике Японии. Ведь, чем больше панд, тем больше посетителей, которие которые будут бывать в ресторанах.

Кстати, родителей младенцев зоопарк занял в Китае. В 2017 году у них родился детеныш Хисианг, а младенец 2012 умер несколько дней после рождения. Именно оно стало первым панденятком в зоопарке за 24 года.

Гигантские панды: коротко Большие панды живут в лиственных и хвойных лесах с густым бамбуковым подлеском в гористых местностях центрального Китая. В частности в Тибете и Сычуани.

Из-за вырубки бамбуковых лесов им негде жить. Каждая панда в родном лесу обозначает свою определенную территорию. Иногда они могут накладываться, но панды избегают друг друга.

В дикой природе обитает не более 1600 панд. Однако в 2016 году Международный союз охраны природы сообщил об увеличении популяции на 17% в течение следующих 10 лет.

Поэтому их статус изменили с "под угрозой вымирания" на " уязвимый ".

Источник: Википедия