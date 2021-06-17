Это чрезвычайно важное событие, ведь эти животные находятся под угрозой исчезновения. А разводить их в неволе крайне нелегко и еще относительно недавно панды в зоопарках вообще не размножались.

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Очень здоровый детеныш

Младенец панды родился с весом всего 140 граммов.

Первые несколько дней детеныш неотлучно находился возле своей матери, поэтому его пол определили лишь через 2 недели.

Как сообщил ветеринар национального парка, мальчик родился очень здоровым и уже удвоил свой вес.

Очень символичной стала дата рождения медвежонка – 31 мая. Именно в этот день Малайзия и Китай отметили 47-ю годовщину дипломатических отношений.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Семья маленького панды

Мать малыша Лян Лян и ее бойфренд Син Син живут в Центре сохранения гигантских панд в Селангоре. Однако, официально животные принадлежат Китаю. Зоопарк в Малайзии взял их в долгосрочную аренду в 2014 году.

Зоопарк в Малайзии взял их в долгосрочную аренду в 2014 году. Впервые пара стала родителями 18 августа 2015 года, когда на свет появилась панда Нуан Нуан . А за ней и второй детеныш по имени Йи Йи , родившийся 14 января 2018 года.

. А за ней и второй детеныш по имени , родившийся 14 января 2018 года. Нуан Нуан вернулся в Китай в ноябре 2017 года, когда ему исполнилось 2 года.

в ноябре 2017 года, когда ему исполнилось 2 года. Заместитель президента зоопарка Рахмат Ахмат Лана заявил, что одолженные панды – символ дружбы между двумя странами.



Первое появление Нуан Нуан на публике / Фото NEWS.CN