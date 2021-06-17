Это чрезвычайно важное событие, ведь эти животные находятся под угрозой исчезновения. А разводить их в неволе крайне нелегко и еще относительно недавно панды в зоопарках вообще не размножались.
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Очень здоровый детеныш
- Младенец панды родился с весом всего 140 граммов.
- Первые несколько дней детеныш неотлучно находился возле своей матери, поэтому его пол определили лишь через 2 недели.
- Как сообщил ветеринар национального парка, мальчик родился очень здоровым и уже удвоил свой вес.
- Очень символичной стала дата рождения медвежонка – 31 мая. Именно в этот день Малайзия и Китай отметили 47-ю годовщину дипломатических отношений.
Семья маленького панды
- Мать малыша Лян Лян и ее бойфренд Син Син живут в Центре сохранения гигантских панд в Селангоре. Однако, официально животные принадлежат Китаю. Зоопарк в Малайзии взял их в долгосрочную аренду в 2014 году.
- Впервые пара стала родителями 18 августа 2015 года, когда на свет появилась панда Нуан Нуан. А за ней и второй детеныш по имени Йи Йи, родившийся 14 января 2018 года.
- Нуан Нуан вернулся в Китай в ноябре 2017 года, когда ему исполнилось 2 года.
- Заместитель президента зоопарка Рахмат Ахмат Лана заявил, что одолженные панды – символ дружбы между двумя странами.